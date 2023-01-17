شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم الطلاب.. "مستقبل وطن" يطلق مراجعات دراسية نهائية مجانية بمختلف الشهادات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا

واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، برنامجها التدريبي والتثقيفي لأعضاء هيئة مكتب الحزب لليوم السادس علس التوالي، ويهدف البرنامج التثقيفي إلي تأهيل الكوادر الحزبية بأمانة المحافظة بتشكيلاتها وتنمية الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات، وتضمنت محاضرات حول موضوعات "خريطة الأحزاب السياسية في مصر وبناء فريق العمل والتخطيط وقياس المردود".

وفي محافظة القاهرة،

قامت أمانة تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية بالاشتراك مع شياخة النزهة "ا"، بقسم النزهة، بتوزيع عددا من الأجهزة والمستلزمات الطبية لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة بدار ونس لرعاية ونقاهة المسنين.

كما تواصل أمانة شياخة إسكان المرازيق بقسم التبين، فاعلية إستقبال حالات التخاطب وتعديل السلوك للأطفال.

وفي محافظة الجيزة،

أقامت أمانة مركز كرادسة، منفذًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة كرداسة، ضمن مبادرة ضد الغلاء ولمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار بالأسواق.

كما وزعت أمانة قسم الوراق، وجبات جاهزة ساخنة علي الأسر والفئات الأكثر احتياجًا بالوراق من الأرامل والأيتام وكذلك توزيع الحلويات على الأطفال، وذلك سعيًا لتنفيذ آليات وأهداف الحزب بدعم أهالينا من الأكثر احتياجًا ورؤية الفرحة علي وجوه الأطفال.

كما انهت أمانة قسم الطالبية، استعداداتها لإطلاق المراجعات النهائية المجانية للشهادة الإعدادية، والتى ستنطلق يوم الخميس المقبل بمدارس الضياء وعلاء الدين ومدارس شلتوت الخاصة، وتم الاتفاق مع نخبة ممتازة من المعلمين الأوائل لهذا الغرض كما سيتم توزيع ملازم المراجعات مجانًا مع كل مادة.

كما نظمت أمانة مركز البدرشين، ندوة بالوحدة الحزبية بمدينة البدرشين حول مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية استخراجها وذلك بالتعاون مع مكتب التأهيل وأمانة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز، وتناولت الندوة الفارق بين معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وعلاقتهم ببطاقات الخدمات المتكاملة.

كما استجابت أمانة قسم الحوامدية، لشكاوي الأهالي المتضررين من تراكم القمامة في ترعة جسر المنوات وتم إزالة أسباب الشكوى وتطهير الترعة بالكامل حفاظًا على أرواح وصحة المواطنين وذلك بالتنسيق مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وبالتعاون مع مديرية الموارد المائية والري بمحافظة الجيزة.

وفي محافظة القليوبية،

أقامت أمانة مركز شبين القناطر، منفذا لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، تحت شعار "حاسين بيكم وشباب الخير"، في قرية الكوم الأحمر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

كما أقامت أمانة مركز ومدينة طوخ، معرضا لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة بقاعة احلى ليلة، وشمل المعرض جميع مستلزمات الأسرة وملابس وأدوات منزلية ومفروشات وسلع الغذائية وأجهزة العرائس والسجاد بأسعار مخفضة بنسبة 30 %، لدعم المواطن المصري.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة إعلامية تحت عنوان "أسباب الطلاق ودور المرأة فى التنمية"، بمكتبة مصر العامة، وتناولت أسباب انتشار الطلاق خاصة الطلاق السريع ودور المرأة في تنمية المجتمع المحلي.

وفي سياق أخر، نظمت الأمانة، حفل لتكريم المدرسة الفائزة بمسابقة "أوائل الطلبة"، بموسمه الثاني، وذلك في مدرسة عزبة القصر الفائز بالمركز الأول في المسابقة للمرحلة الإعدادية علي مستوي الأمانة.

وفي سياق متصل، نظمت الأمانة دورة تدريبية للسيدات علي الحرف اليدوية والبيئية للسيدات بجمعية تنمية المجتمع بقرية " الجيزة"، التابعة للمركز.

وفي محافظة كفر الشيخ،

نظمت أمانة العمل الجماهيري بمركز سيدى سالم، ندوة تحت عنوان "إوعى تصدق" للتصدى الشائعات المغرضة التى تهدف إلى زعزعة الأمن والإستقرار فى المجتمع، وطالب المحاضرون بعدم تصديق الشائعات أو ترديدها للحفاظ على الوطن وعدم اتاحة الفرصة للمغرضين لتحقيق أهدافهم الخسيسة فى زعزعة الأمن والاستقرار من خلال بث الاخبار الكاذبة وتداولها فيما بينهم والتأثير على البعض من غير المثقفين وأكد المحاضرون أن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن يجب أن يكون الهدف الأسمي للجميع وأن الرد على الشائعات لابد أن يتم من خلال المثقفين والعالمين ببواطن الأمور حتى لايأتى الرد بآثار عكسية تسهم فى تثبيت الشائعة بدلا من التصدى لها والقضاء عليها ، لافتين إلى رفض الأديان السماوية للشائعات المغرضة التى تهدم الأوطان مؤكدين أنه لابد من التصدي لحروب الجيل الرابع بكل حسم.

وفي محافظة الإسماعيلية،

نظمت أمانة مركز الإسماعيلية، قافلة طبية بيطرية، في قرية جبل مريم، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

وفي محافظة الغربية،

تواصل أمانة مركز المحلة، لليوم الرابع علي التوالي، في تنظيم المراجعات النهائية المجانية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمجلس قروي المعتمدية.

كما نظمت أمانة مركز زفتي، أولى فاعليات المراجعات النهائية بمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمجان بقرية مسجد وصيف، حيث شهدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب بحضور أكثر من 200 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، وفي نفس السياق، إنطلقت اليوم أولى أيام فاعليات المراجعة النهائية المجانية لمراجعة ليلة الأمتحان لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمادة اللغة العربية بقرية الغريب، وفي الوقت نفسه، انطلقت فعاليات اليوم الأول للمراجعة النهائية المجانية، لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمادة اللغة العربية، في قرية تفهنا العزب، وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا من الطلبة.

كما إنطلقت المبادرة التعليمية لتوفير المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع المواد بقريه دهتوره.

كما نظمت أمانة الصحة بمركز المحلة، قافلة علاجية طبية شاملة كافة التخصصات من كشف وعلاج بالمجان بقرية الهياتم والقرى المجاورة وتستمر حتي اليوم.

وفي محافظة الفيوم،

تواصل أمانة مركز إطسا، توزيع عددا كبيرا من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة واللحوم البلدي، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين والأولي بالرعاية، والمستحقين من أهالينا بمنية الحيط، وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر إحتياجا.

وفي محافظة بني سويف،

أقامت أمانة مركز ناصر، معرضًا لبيع السلع الغذائية واللحوم البلدي الطازجة، بأسعار مخفضة، بقرية الزيتون التابعة لدائرة المركز، في إطار الدور المجتمعي للحزب، وذلك بمشاركة الدولة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ولاقي المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين في الساعات الأولى من افتتاحه، وبخاصة وان أسعار السلع تنخفض عن مثيلاتها في الأسواق.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات المراجعات النهائية المجانية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، فى جميع المواد الدراسية المختلفة، بمشاركة نخبة من أساتذة المواد، حيث شهدت المراجعات إقبالا كثيفا من الطلاب والطالبات في المشاركة.

كما أطلقت أمانة المرأة بمركز الزرقا، مبادرة تحت عنوان "بنكمل بعض"، لدعم ذوي الهمم وأسرهم، حيث تبنت الأمانة دعم الموهبة والمهارة لتحقيق حياة كريمة لذوي الهمم أصحاب المهارات وأسرهم من خلال فرص عمل بالمبادرة لرفع مستوي الدخل لهم ولأسرهم.

وفى محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم باب شرق، قافلة طبية شاملة كشف وصرف أدوية كاملة بالمجان، وشملت تخصصات (باطنة – نساء – أطفال)، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الدائرة وبين مؤسسة تسنيم الخيرية على تقديم الخدمات المختلفة من كشف وتحاليل وأشعة باسعار مُخفضة تصل إلى 50% لحاملي كارنيه الحزب.

كما نظمت أمانة قسم العامرية ثانِ، قافلة طبية تخصص رمد مجانًا وذلك للكشف علي الأهالي بشياخة الناصرية القديمة، كما نظمت الأمانة مجموعة من الندوات التثقيفية والتوعوية لزيادة الوعي الثقافي لدى المواطنين، ومنها ندوة تحت عنوان" العقل السليم في الجسم السليم"، وأخرى من أجل كيفية تمهيد الاطفال لدخول الامتحانات والاستعداد الأمثل لها.

كما قامت بعض الأمانات بالمحافظة، بتنظيم مراجعات مجانية لطلاب المراحل الإبتدائية والإعدادية بعدد من المواد الدراسية قبل الامتحانات.

فقد قامت أمانة الشباب بدائرة الرمل ثانِ بتنظيم مراجعة نهائية لمادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي.

وفي محافظة الشرقية،

نظمت أمانة مركز ديرب نجم، فعاليات المراجعة النهائية المجانية، لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، فى الوحدة الحزبية بقرية الصويني، والتي شملت مادة اللغة العربية بمشاركة نخبة من الأساتذة.

وفي محافظة مطروح،

أطلقت أمانة مركز سيوة، المراجعات النهائية المجانية، لطلاب وطالبات المرحلة الإعدادية، وبدأت المراجعة النهائية لطلاب الصف الثالث الإعدادى مع نخبة من أفضل المعلمين فى جميع المواد، وذلك بمكتبة مصر العامة بسيوة، والتى لاقت حضور كبير من الطلاب والطالبات.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.