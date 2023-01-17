شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى باعتماد الميزانية اللازمة لتطوير المساقى وتحديث منظومة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن عدم تفعيل بروتكول التعاون بين وزارات الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية وبنكي الزراعي المصري والأهلي، لتطوير المساقي والتحول لنظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.

واستعرض النائب محمد الصمودى، مقدم طلب الإحاطة، طلبه قائلا:" أن توقف تنفيذ بروتكول تطوير المساقى وتحديث نظم الرى الموقع بين وزارات الموارد المائية والرى والمالية والزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الزراعى المصرى والأهلى عام 2018، رغم حصول الجمعيات على موافقات من المزارعين على تنفيذ المشروع بأراضيهم التكلفة المعلنة، وأن التأخر أدى لزيادة الأسعار.

وعقب الدكتور إبراهيم محمود، استشارى الإدارة المركزية بقطاع تطوير الرى، قائلا: "يتم مراجعة الأسعار الواردة بالبروتكول فى ظل احتساب الأسعار فى الفترة الماضية وعمل ملحق له واعتماده من مجلس الوزراء وموافاة البنك به".

وأوصت اللجنة بالإسراع فى إعداد مذكرة بتعديل البروتكول وعرضه على رئيس مجلس الوزراء لاعتماده وتدبير المبالغ اللازمة لتنفيذ تطوير المساقى الخصوصية وتحديث نظم الرى لتوفير المياه والطاقة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وناقشت اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن المطالبة باستكمال "مشروع ناصر" لربط ترع مركز إدكو بترعتى الـ"900" و "البرية" الرئيسيتان بمحافظة البحيرة، بعد تعرض أراضي المركز للتلف والتلوث لاعتمادها في الري على مصرف بحيرة إدكو.

وأوصت اللجنة، باستكمال المناقشة فى ضوء نتائج إجراء معاينة على أرض الواقع بمشاركة النائب مقدم طلب الإحاطة وموافاة اللجنة بتقرير عنها.