شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الرياضة للنواب :147 مليون جنيه إجمالى استثمارات مشروعات الشباب بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبدالمنعم ، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ، إن محافظة الدقهلية واحدة من المحافظات التي تشهد اهتمام كبير ، لاسيما ان فيها ما يزيد 400 مركز شباب، متابعا:" نفذنا 139 مشروعا في محافظة الدقهلية تنوعت ما بين مباني ادارية وملاعب وذلك بخلاف ما تم في مركز شربين ، حيث تم تطوير 25 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول المشكلات التي تواجه مراكز الوزارة بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور مصطفي عبدالمعين وكيل وزارة التخطيط والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بوزارة الشباب.

وأوضح " عبدالمنعم " أن وزارة الشباب نفذت مشروعات في محافظة الدقهلية بإجمالي 147 مليون جنيه خلال 4 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم تطوير باقي مراكز الشباب خلال الأعوام المقبلة من خلال الخطة التي وضعتها الوزارة، ورصدت وجود بعض الأخطاء فى 45 ملعبا من الملاعب النجيل ونسعى من خلال شركة المدن التابعة للوزارة للعمل علي معالجة تلك الاخطاء خلال الفترة المقبلة.