شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توصى بموافاة اللجنة بخطة تطوير منظومة حجز تذاكر القطارات بالمحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى مازن، بشأن كثرة أعطال منظومة حجز تذاكر القطارات بالمحطات، وخاصة محافظة سوهاج، وعدم انتظام مواعيد الرحلات الأمر الذى يعطل مصالح المواطنين.

وقالت النائبة مي مازن مقدمة طلب الإحاطة، إن هناك أعطال كثيرة في منظومة حجز تذاكر القطارات بالمحطات وخاصة محافظة سوهاج وعدم انتظام مواعيد الرحلات الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين، لافتة إلى ضرورة انتظام المواعيد، خاصة أن هناك معاناة يشهدها أهالي سوهاج أيضا فى حجز التذاكر، حيث إن هناك أعطال كثيرة بالمنظومة.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة موافاة اللجنة بخطاب يوضح فيه ما تم بشأن تطوير منظومة حجز تذاكر القطارات بالمحطات والآليات المستحدثة للتيسير على حجز تذاكر القطارات علي المواطنين، والموعد النهائي للانتهاء من تطوير تلك النظومة بما يقضي على ظاهرة السوق السوداء، والإجراءات التى ستتخذها الهيئة تجاه اكتشاف ومعاقبة القلة المندسة من ضعاف النفوس الذين يتلاعبون فى تذاكر القطارات، عدد القطارات العاملة بخط الصعيد وأنواعها والمحطات التى تقف عندها.

كما أوصت اللجنة بموافاتها بالمحطات التى تم تحديدها لوقوف قطار التالجو الجديد ومعايير اختيار تلك المحطات، واتخاذ إجراءات جادة وسريعة لإنشاء إدارة متخصصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتذاكر، ووضع حلول فورية للتيسير علي المواطنين، وموفاة اللجنة بعدد من التليفونات التى يمكن التواصل معها بشكل سريع لوضع حلول لمشاكل المواطنين التي تعرض على اللجنة بشأن التذاكر.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رقية الهلالي، بشأن ضرورة عمل مزلقان جديد بالكتلة السكنية لقرية خارفة مركز المنشأة محافظة سوهاج نظرا لبعد المزلقان الحالي عن الكتلة السكنية.

وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة محمود الضبع ، والنائبة مي مازن ، نشأت فؤاد عباس، والنائبة رقيه الهلالي مقدم طلب الإحاطة، والنائب أحمد عبد السلام قورة وبحضور ممثلي هيئة السكة الحديد ومحافظة سوهاج لمعاينة المكان وإعداد تقرير وعرضة على اللجنة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن الحاجة إلى وضع جهاز إنذار أو أجراس على مزلقان طهطا البحري حرصاً على حياة المواطنين.

وقال النائب نشأت فؤاد عباس، إن مزلقان طهطا ليس به جرس إنذار وكل يوم حادثه، وتم الوعد بالرد كتابي من مسؤلي السكة الحديد ولم يصلني الرد، ومزلقان طهطا مفتوح بدون جرس إنذار أو حواجز مما يؤدى إلى حدوث كوارث.

ومن جانبه، أكد مسؤل وزارة النقل أن مزلقان طهطا البحرى، مزلقان إلكتروني، وتم تطوير كامل البوابات والأجراس، وطالبت اللجنة باستلام المستند الدال على تطوير المزلقان من ممثل هيئة السكة الحديد.