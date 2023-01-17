شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى: نستهدف وصول مبادرة "خيرك سابق" لـ25 مليون مواطن برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وعضو مجلس النواب، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يضم 30 مؤسسة أو جمعية، بها عدد كبير من الشباب المتطوع يشارك فى مبادرات التحالف، مضيفا أن مبادرة "خيرك سابق" تستهدف 5 ملايين مواطن.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هبة الإباصيري والإعلامية إيمان عز الدين، عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة سى بى سى، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يستهدف وصول مبادرة خيرك سابق لـ 25 مليون مواطن فى شهر رمضان الكريم.

وتابع أن التحالف يوزع على المواطنين كرتونة بها المواد الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية، مضيفا أن هناك كبونات توزع على الأسر الأكثر فقرا فى القرى لشراء كل المستلزمات والسلع الغذائية من أقرب منفذ لهم.

ويذكر أن الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، قال إن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، تطوع جهود العمل الأهلى وأدواته فى سبيل التدخل العاجل لحماية ومساندة الفئات الأكثر استحقاقًا وغير القادرين، والذين تضرروا من انعكاس آثار الأزمة العالمية الراهنة فى تلبية احتياجاتهم اليومية بالقدر الكافى، وذلك تحت مظلة حماية ضامنة لدعمهم وتوفر لهم مخزون غذائى بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المبادرة والتى تهدف لتقديم الدعم الغذائى لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام على أكثر من مستوى، بناء على قاعدة بيانات موحدة بالتنسيق مع الحكومة، ترسخ لمبادئ إرساء التكافل الاجتماعى، والتى لابد وأن يتحلى بها مختلف فئات الشعب المصرى، فى ظل تداعيات الأزمة العالمية وما تتطلبه من تكاتف مختلف الجهود لمساندة الأسر الأولى بالرعاية فى تخطى الأعباء الحالية دون تهديد لأساسيات الحياة الكريمة للمواطن، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار القناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأهمية وضع الخطط اللازمة لتحقيق التواصل المثمر والفاعل بين الدولة ممثلة فى مؤسساتها وبين مؤسسات المجتمع المدنى لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ويحقق المزيد من المكاسب لصالحهم.