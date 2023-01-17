كييف: مقتل أكثر من 9 آلاف مدني في أوكرانيا منذ غزو روسيا

17 يناير , 2023
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
أعلن أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني اليوم الثلاثاء أن أكثر من تسعة آلاف مدني، بينهم 453 طفلاً، قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء غزو روسيا في فبراير/شباط.
وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري «سجلنا 80 ألف جريمة ارتكبها غزاة روس ومقتل أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم 453 طفلاً».
وأضاف «لن نتسامح في أي عمل تعذيب واحد أو مقتل شخص واحد. سيُحاكم كل مجرم»، مكرراً أن أوكرانيا تريد إقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة القادة السياسيين الروس ودفع تعويضات عن الدمار الذي أحدثه الغزو الروسي.
وقال مكتب رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الاثنين إن أكثر من سبعة آلاف مدني قُتلوا في أوكرانيا منذ غزو روسيا لها.
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