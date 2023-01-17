نواب يطالبون بتغطية الترع بين الكتل السكنية وحماية مياه النيل من التلوث

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بسرعة تغطية جميع الترع المارة بين الكتل السكنية فى جميع القرى والنجوع والعزب، كما طالبوا بالحفاظ على نهر النيل من التلوث.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، بحضور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لمواجهة الوزير بحوالى 110 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة، عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعى، وعن توفير مياه الرى واتباع سبل الرى الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، وسياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.

وقال النائب محمد الصمودى: "المشروع القومى لتبطين الترع مشروع عظيم العمل فيه على قدم وساق، ومبادرة حياة كريمة مدرج فيها مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والتنفيذ فى مراكز أخرى 65% ومركز مطوبس نسبة التنفيذ فيه 24%، ونطالب الاهتمام بالمركز، وكذلك تبطين الترع فى المركز، حيث أن أجزاء من هذه الترع تمر بالمدن السكنية".

وقال النائب محمود قاسم: "منطقة أبيس تشكل الظهير الريفى فى الإسكندرية وهناك تعمد إهمال بإغلاق الرى عمدا على المزارعين فى موسم الأرز وتم الشكوى أكثر من مرة ولكن يتكرر الأمر، فمن سيبعوض المزراعين عن فقدان محصولهم الاستراتيجى من الأرز، كما أن محافظة الإسكندرية تعانى من عدم تطهير وتغطية المصارف".

فيما، طالب النائب محمد طلبة بتخصيص حصة لمزارعى القنطرة شرق لزراعة الأرز، وقال :"مسئولى الصرف الزراعى لم يتأخروا، معهد البحوث هو المعطل للأمر، مما يتسبب فى مشكلة كبيرة للفلاحين".

وتحدث النائب على العساس، قائلا: "محافظة دمياط نهاية مصب نهر النيل، نرجو اتخاذ الإجراءات الكفيلة التى تحمى نهر النيل من التلوث، ونطالب برفع غرامات محصول الأرز عن كل فلاحى مصر، فالفلاح أساس التنمية الحقيقية فى كافة الدول المتقدمة".

وقال النائب طلعت عبد القوى: "كفر الزيات من أكبر البلاد الزراعية على مستوى مصر، نص القرى تتبع رى المنوفية ونصها تتبع محافظة أخرى، إحدى القرى تقسم البلد نصفين عشان الأولاد يذهبوا للمدرسة يمشوا 2 كيلو، لذلك لابد من عمل مشايات صغيرة على الترع وهى لا تعوق المياه حتى يمر المواطنين من خلالها".

وطالب النائب إيهاب عبد العظيم، بسرعة تغطية جميع الترع المارة بين الكتل السكنية فى جميع القرى والنجوع والعزب بمراكز العدوة ومغاغة وبنى مزار خصوصا ومراكز محافظة المنيا عموما.

وأكد النائب محمد عزت عرفات، على ضرورة التصدى لموضوع إلقاء المصارف والقمامة التى تلقى فى النيل، مطالبا بإنشاء محكمة للنيل لمعاقبة من يتعدى على النيل، قائلا: "ألا يستحق النيل أن ننشىء له محكمة"، كما طالب بتخفيض رسوم معديات وكبارى المشاة.