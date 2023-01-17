شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع السفير الإسبانى سبل تعزيز العلاقات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الثلاثاء، البارو ايرانثو جوتييريث سفير مملكة إسبانيا بالقاهرة، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية - الإسبانية.

وخلال اللقاء أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، وخاصة على المستوى البرلماني، فضلاً عن تطوير مستوى التنسيق والتشاور تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، موجهاً الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ الإسباني لزيارة مصر في أقرب وقت لدعم وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين .

من جانبه، أكد السفير الإسباني أن مصر تعد دولة صديقة وشريكاً استراتيجياً لإسبانيا، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيداً بالتجربة التنموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعزز من وضعها كركيزة للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هناك اهتمام متزايد من جانب الشركات الإسبانية بالمشاركة في تنمية الاقتصاد المصري، ووجه السفير الإسباني الدعوة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، للقيام بزيارة رسمية لبلاده.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.