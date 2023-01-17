شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات الأرز وتغطية الترع أبرز مطالب النواب من وزير الرى بالجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، حل مشكلة نهايات الترع وعدم وصول المياه لبعض النهايات فى عدد من القرى، إضافة إلى متابعة أعمال تغطية وتبطين الترع خاصة وأن بعض الأعمال بنتج عنها إهدار الطرق أثناء عمليات التغطية والتبطين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمواجهة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بحوالى 110 أدوات رقابية.

وفى ذات الصدد، طالب على بدوى، حل مشكلة عدم وجود مياه فى نهايات الترع بمنطقة غرب محافظة المنيا، مطالبا انشاء عدد من الكبارى فى المناطق الحيوية بالمنطقة بدلا من اعتماد المواطنين على "معديات الموت" التى تمثل خطورة حياة المواطنين.

وطالب النائب رياض عبد الستار، زيادة المقننات المائية للترع والقنوات المائية لمركز ملوى بمحافظة المنيا، بالإضافة لسرعة البت فى ملف تغطية الترع والمصارف المتواجدة داخل الكتل السكنية التى تمثل خطورة على حياة المواطنين.

وطالب النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، سرعة استكمال أعمال التغطية والتبطين فى بعض المناطق التى بدات توقفت دون سابق إنذار، إضافة إلى ملف غرامات الأرز التى أصبحت تشكل عبء على المزارعين.

وحذرت النائبة رحاب الغول، من وجود عدد من الترع والمصارف وسط الكتل السكنية المجاورة لمجمعات مدارس بنجع حمادى مما تشكل خطورة على حياة الطلاب ، مشددة على ضرورة سرعة تغطية هذه الترع وعمل أسوار على الترع التى تم تبطينها.

وقالت النائبة آية فوزى، إن مشروع تبطين الترع اضافة قوية للقطاع الزراعى، متسائلة عن الآلية التى يتم بناء عليها تطوير الترع اللى تم تبطينها مستقبلا خاصة وان بعض الترع يتم تبطينها ورفع المخلفات عن معدات قم ينتج عن هذه الأعمال تكسير الكتل الخرسانية المستخدمة فى عملية التبطين ومن ثم يجب الوقوف على آلية التطهير لهذه الترع.