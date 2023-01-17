شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحذف غرامات الأرز عن الفلاحين وتشكيل لجنة لمتابعة أعمال تطهير الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، وزارة الرى حذف جميع غرامات الأرز التى تم تحريرها للمزارعين على مستوى الجمهورية وذلك فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وفي إطار دعم الفلاح، مطالبا وزير الموارد المائية والرى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية المفاجئة للوقوف على أعمال تطهير وتبطين وتغطية الترع لسرعة وتيرة العمل في المشروع الحيوى.

وقال النائب السيد الخضر، إن هناك جانب مضيء لوزارة الرى وآخر سيء، الأول يتمثل فى حل مشكلة الصرف ، والجانب السلبي يتمثل فى عدم تنفيذ الأعمال وفقا للآليات الموضوعة بالمواعيد والجدول الزمني المحدد ومن ثم يجب أن يكون هناك رقابة شديدة لعمليات التنفيذ، مقترحا تشكيل لجنة لمتابعة أعمال التطوير والتجديد والتبطين والتغطية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمواجهة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بحوالى 110 أداة رقابية.

وفى ذات الصدد، طالب النائب جمال عبيد، وزير الموارد المائية والرى تنظيم زيارة مفاجئة للأعمال الجارى تنفيذها للوقوف على الالتزام بالأعمال القائمة، مشددا على ضرورة أن يتم تغطية الترع والمصارف والقنوات المائية المتواجدة داخل الكتل السكنية.

وشددت النائبة سحر القاضى، على ضرورة تغطية المصارف والترع بمركز الدلنجات و توفير الاعتماد المالى .

ووجه النائب اسامة فتحى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية على مشروع تبطين الترع ومشروع "حياة كريمة" الذى يمس الأفراد فى الريف والقرى، مقترحا أن يُطلق مشروع قومى لزراعة أشجار مثمرة على جانبى الترع التى يتم تبطينها.