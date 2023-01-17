شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفع الجلسة العامة حتى 29 يناير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسىة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الثلاثاء، معلنا انعقاد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجارى.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمواجهة الوزير بحوالى 110 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة، عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، وعن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، وسياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، وعن إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية، وعن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام، وعن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري، وكذلك عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضي زراعية خصبة، رغم وجود أراض أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات، والتأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة فى الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحي للمسطح المراد إخراجه، والمقام عليه منازل، وإقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية، وعن إجراءات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أخطار السيول.

كما تناولت الجلسة مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبي مناقشة عامة عن توفير مياه الري واتباع سبل الرى الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث.