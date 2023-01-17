شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون وزارة الرى بسرعة التدخل لصيانة وتجديد الكبارى بالمحافظات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رقية الهلالى عضو مجلس النواب، إن عملية تبطين الترع أو تأهيل الكبارى لم تصل مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، منذ عشرات السنين، متابعة: لم تدخل وزارة الرى فى أى مشروع فى هذا المركز، ورغم أننا تقدمنا بأكثر من طلب لتطوير الكبارى داخل هذا المركز إلا أن الوزارة لم تستجب حتى الآن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية.

وأضافت الهلالى أنه بالرغم من الحصول على موافقات لتطوير الكبارى، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أى منها، كذلك مركز المنشاة هو المركز الوحيد الذى لم تطاله عملية تبطين الترع حتى الآن.

فيما قال سامى سليم عضو مجلس النواب، إن هناك مشاكل تتعلق بالكبارى الموجودة على ترعة الإسماعيلية، حيث توجد كبارى متهالكة بالرغم من الاستخدام المستمر للأهالى لها يوميا بالآلاف، مطالبا بضرورة العمل على إحلال وصيانة وتجديد هذه الكبارى حفاظا على أهالينا وطلابنا.

وطالب سليم بضرورة إدراج هذه الكبارى ضمن خطة الوزارة، كما وجه الشكر للرئيس السيسى على تبطين الترع لما لها من جدوى كبيرة فى تطوير البنية التحتية الزراعية.

فيما قال بلال النحال عضو مجلس النواب، إن هناك إهمال متعمد لعدد من المجارى المائية، فعلى سبيل المثال توفى طفلين من قبل فى ترعة الكفر الجديد مركز الرحمانية وتظلمنا فى عهد الوزير السابق وأرسل لجنة حتى يتم تأهيل الكوبرى وحتى الآن لم تدرج ضمن أعمال التأهيل.

وأضاف النحال، أن هناك مشاكل تتعلق بالكبارى فى الدائرة منها كبارى متهالكة، ولم يتم عمل الصيانة اللازمة لها حتى الآن، فأين دور وزارة الرى ووزارة التنمية المحلية من ذلك؟

فيما قال حسن خليل عضو مجلس النواب، أنه يوجد بعض الكبارى فى مدينة إدفو بأسوان تحتاج إلى إحلال وتجديد وصيانة، موضحا أن عملية اختيار الكبارى أو الترع للعمل فيها تتم بالمحسوبية والفساد وحسب العلاقة مع المسئولين، مطالبا بالتدخل لحل هذه الأزمة.

فيما قالت سامية توفيق عضو مجلس النواب، إنه من عام 1989 وحتى الآن هناك عدد من الكبارى تحتاج إلى ترميم وصيانة ولم تحرك وزارة الرى ساكنا، ورغم نزول أكثر من لجنة وتقييمها للأوضاع فى مدينة المحلة إلا أنه حتى الآن لم يتم حل الأزمة.