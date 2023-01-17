شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية رشا كليب تسأل وزير الرى عن جهود تنمية الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا لوزير الرى هانى سويلم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وقالت: "لا شك أننا نواجه تحديات فى ملف المياه بسبب الزيادة السكانية والتغيرات المناخية".

وأضافت النائبة رشا كليب: "رغم التحديات لدينا ثقة أنه يمكن التعامل مع التحديات وتحويلها لفرص"، وسألت الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عن خطة الوزارة للتعامل مع ملف الفقر المائى، وجهود تنمية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه ورفع الوعى لمنع إهدارها.

كما سألت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن التعاون والتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة لتطوير الرى الزراعى بما يقلل ويرشد الاستهلاك.

جاء ذلك خلال جلسة رقابية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لمواجهة الوزير بما يقرب من 110 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة، حول تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعى، وعن توفير مياه الري واتباع سبل الرى الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، وسياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.