شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون وزير الموارد المائية بتفعيل بروتوكول استخدام أساليب الرى الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت آيات الحداد عضو مجلس النواب، إن مصر تحتاج إلى 100 مليار متر مكعب من كل عام وحقيقة الأمر أن الحكومة تحركت فى عدة اتجاهات منها تطوير البنية التحتية للترع موضحة أنه من المعلوم للجميع أن نظم الرى الحديثة توفر 5 مليارات متر مكعب سنويا فهل بدأت الحكومة فى حملة لتنفيذ أساليب الرى الحديثة مثل الرى بالتنقيط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية.

وقالت الحداد فى طلب مناقشة عامة لها أن بروتوكول استخدام الري الحديث متوقف حاليا نظرا لارتفاع التكلفة مطالبة بعودة تفعيل البروتوكول حتى يمكن الوصول إلى طرق الرى الحديثة.

بدوره قال محمد محمود لبيب عضو مجلس النواب، أن هناك مساحات شاسعة فى سوهاج تحتاج إلى تكريك خاصة وأن هذه المساحات أصبحت عرضة لنمو الحشائش ويوجد بها مشكلات خاصة وأن الزراعة فى هذه الأراضى تتم لمرة واحدة فى العام ومن ثم نحتاج للتدخل لتكريك هذه الأراضى والتى ستضيف للأراضى الزراعية حوالى 8 آلاف فدان فى سوهاج يتم الاستفادة منها.

فى سياق متصل شن محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، هجوما على الحكومة مؤكدا أن أموال مصر وقروض مصر تذهب فى قاع الترع بسبب الفساد وسوء الإدارة فعلى سبيل المثال هناك كوبرى عتريس فى مدينة دسوق لم يتم تأهيله أو ترميمه حتى الآن.

ولفت داود إلى أن صيحات الفلاح المصرى تتعالى حاليا بسبب مشاكل الرى والزراعة مطالبا بالنظر إلى هذه المشكلات والعمل على حلها.

فيما قالت إيمان خضر عضو مجلس النواب، أن هناك 11 كوبرى فى مدينة مالاوى تحتاج إلى الإصلاح وإعادة التأهيل موضحة ان هناك 6 كبارى منهم تحتاج صيانة عامة فى مالاوى وكفر مالاوى ونزلت عدد من اللجان ورأت الوضع وحتى الآن لم يتم حل الأزمة.

أضافت خضر أن هناك عدد من الكبارى يحتاج إلى إحلال وتجديد ومنهم من يحتاج إلى توسعة وهناك موافقات موجودة من 2019 ونحن الآن فى 2023 لكن لم يتم تنفيذ هذه الموافقات.