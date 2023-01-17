انت الان تتابع خبر بعمليات منفصلة.. القبض على 10 متهمين بجرائم مختلفة في 4 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لــ " الخليج 365"، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت عمليات امنية استخبارية استندت لمذكرات قضائية صدرت بحق متهمين بجرائم الارهاب قدمت بحقهم شكاوى وادلة عن انتماءهم لعصابات داعش الارهابي وقيامهم بجرائم ضد المواطنين وتجارة الاسلحة".وأضافت، أن "مفارز الوكالة شرعت بواجبات متزامنة في عدد من المحافظات وأسفرت عن إلقاء القبض على 6 متهمين في محافظة كركوك وإثنين في صلاح الدين ومتهم في ذي قار واخر في البصرة"، مبينة أنه "تم استكمال الاجراءات التحقيقية اصوليا".