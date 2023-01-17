شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: لا توجد أراضى تُروى بمياه الصرف الصحى وسبق الرد على ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رى أيا من الأراضى بمياه الصرف الصحى، قائلا:" تم الرى على هذا الأمر من قبل ولا توجد أراضى يتم ريها بمياه الصرف وسبق الرد على هذه النقطة".

جاء ذلك ردا على ما ذكره النائب محمد هاشم، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشأن وجود أراضى تُروى بمياه الصرف فى أراضى الخريجين بسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة الرى بالصرف من مضبطة جلسة مجلس النواب، مؤكدا أن الحديث عن رى بعض الأراضى بمياه الصرف لا يوجد عليه أى دليل وتم الرد عليه فى جلسات سابقة من الحكومة قبل ذلك وامر غير صحيح.

الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حدد فى بداية الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، 4 قواعد وضوابط المواجهة البرلمانية لوزير الرى بالجلسة، وذلك على النحو الآتي:

1-الحديث دقيقتين للعضو، وثلاث دقائق لرؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية.

2-عدم السماح بالخروج عن موضوع الأداة الرقابية.

3- يتحدث جميع النواب مرة واحدة ثم يتم السماع لرد الوزير.

4- الالتزام بموضوع الأداة، وحضور العضو فى الدور المحدد للإدارة.

وتبدأ المواجهة خلال الجلسة بنحو 54 طلب إحاطة وسؤالين، عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي.

ويواصل النواب مواجهتهم من خلال 22 طلب إحاطة، و3 أسئلة عن توفير مياه الرى واتباع سبل الرى الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، بالإضافة إلى طلبى مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.

وتستمر المواجهة البرلمانية بتقديم النواب نحو10 طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وصيانة الكبارى على المجارى المائية.

وتشهد الجلسة أيضا مواجهة النواب وزير الرى ب8 طلبات إحاطة وسؤالين عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى وأملاك الرى، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضى لمشروعات النفع العام.

بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.

ويختتم النواب المواجهة البرلمانية ب3 طلبات إحاطة عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضى زراعية خصبة، رغم وجود أراض أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات، والتأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة فى الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحى للمسطح المراد إخراجه، والمقام عليه منازل، وإقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادى والزمالك تحجب الرؤية، بالإضافة إلى سؤال عن إجراءات وزارة الموارد المائية والرى لمواجهة أخطار السيول، ويقوم وزير الرى والموارد المائية بالرد على ما أثاره النواب خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.