شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون بتغطية الترع داخل الكتل السكنية بدلا من التبطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حازم عويان، إنه لا يستطيع أحد أن ينكر الجهود المبذولة فى ملف تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية وتبطين وتغطية الترع، متابعا:" ولكن نظرا لضعف الرقابة نتج عنه إلقاء المخلفات داخل الترع التى تم تبطينها ومن ثم يمثل هذا الأمر إهدار للمال العام، مقترحا استبدال التبطين للترع داخل الكتلة السكنية بالتغطية حتى وإن كانت التكلفة أعلى ولكن للحفاظ على الأرواح وعدم إهدار المال العام نتيجة إلقاء المخلفات جراء عدم الرقابة ومن ثم يمثل هذا الأمر خطورة على ملف الصحة العامة للمواطنين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمواجهة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بحوالى 110 أداة رقابية.

وطالب النائب إبراهيم نور الدين، إعادة النظر فى اشتراطات تغطية الترع والمجارى والقنوات المائية، خاصة وان هناك بعض القنوات المائية التى تمثل خطورة على حياة المواطنين نتيجة وجودها داخل الكتلة السكنية ولكن على الرغم من ذلك تظل قائمة بحجة عدم عدم توفر الاشتراطات، مشددا على ضرورة عمل صيانة لشبكة الصرف الزراعى الذى تم انشاءه منذ تقريبا 40 عاما ولكن نظرا لعدم عمل صيانة وإحلال وتجديد تسبب الأمر فى معاناة المنظومة وإهدار للمال العام للمشروع الذى تم تنفيذه على أرض الواقع.

ومن جانبه، طالب النائب جابر أبو خليل، رفع المحاضر التى تم تحريرها على المزارعين بمحافظة أسوان، قائلا:" هناك مزارعين محرر لهم أكثر من محضر نتج عن ذلك تراكم الفوائد والديون عليهم وأصبحوا عرضه للحبس، مطالبا رفع الغرامات سواء القديمة أو تلك التى تم تحريرها حديثا.

وقال النائب محمد الرفاعى، إن هناك عدد من حوادث الغرق بمحافظة كفر الشيخ نتيجة مرور الترع داخل الكتلة السكنية وعدم تغطية هذه الترع التى تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، مطالبا أن تكون الاولوية للترع المتواجدة داخل الكتل السكنية للحفاظ على الأرواح ووقف حوادث الغرق خاصة للأطفال.