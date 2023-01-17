شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية لوزير الرى برفع مخلفات تطهير المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وزير الموارد المائية والرى بالنظر لترعة عبد العال 1، وذلك فيما يخص أعمال رفع مخلفات التطهير، والتى يتم تركها على جانبى الترعة، عقب الانتهاء من أعمال التطهير، وينتج عن ذلك سقوطها مرة أخرى فى الترعة.

وأضافت رشاد، أن المنطقة تشهد عدد من المشروعات ذات النفع العام، ومن ثم يجب أن يكون هناك مزيد من الاهتمام للحفاظ على أرواح المواطنين وفى نفس الوقت لتعظيم الاستفادة من مشروعات النفع العام، مشددة على ضرورة أن يكون هناك متابعة لعملية التطهير ورفع المخلفات، وملف تغطية الترع بشكل عام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمواجهة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بحوالى 110 أداة رقابية.

وطالب النائب عبد الله الرماح، الوقوف على شروط تغطية المصارف على مستوى الجمهورية، خاصة وأن هناك بعض المصارف المتواجدة فى وسط الكتلة السكنية لا تنطبق عليها الاشتراطات الراهنة، وهناك ترع يطلق عليها "ترع الموت"، وعلى الرغم من ذلك لا يتم تغطيتها بحجة أنها غير مطابقة للاشتراطات.

وقالت النائبة فايز صالح، إن تبطين الترع ضرورة مهمة للحفاظ على الأرواح، وهناك أحد الترع بمنطقة شبراخيت تمثل خطورة على المواطنين، مشددة على ضرورة تغطيتها على وجه السرعة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وفى ذات سياق متصل، قال النائب النائب محمد إسماعيل، إن المشروع القومى تبطين الترع بمثابة قرار جرئ للقيادة السياسية، مطالبا أن يكون المسئول عن أعمال التبطين داخل الأماكن السكنية هو نفسه المسئول عن الإشراف على عمليات التبطين، مطالبا عمل أسوار على الترع التى يتم تبطينها للحفاظ على أرواح المواطنين ومنع الحوادث، مع وضع آلية ثابتة لرفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير للترع.