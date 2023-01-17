نواب يدعمون الحكومة فى حملات ترشيد المياه: واجب قومى على المسئول والمواطن

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القاهرة - سامية سيد - طالب نواب بسرعة تغطية الترع داخل القرى والمناطق السكانية، معلنين دعم الحكومة فى حملات ترشيد مياه النيل، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومواجهته بحوالى 110 طلب إحاطة وسؤال.

وبدوره قال النائب حسام المندوه :" أري أننا أمام مرحلة مهمة جدا ووزير الري تولي المنصب فى وقت صعب" مضيفا :" نريد العمل على أرض الواقع ونحن نتحدث علي المياه التي تعتبر المحور السادس فى التنمية المستدامة" مضيفا :" الشعب المصري يعاني من فقر مائي ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ علي المياه التي تعتبر واجب قومي لكل مصري" داعيا لإطلاق برنامج توعوي عن ترشيد الاستهلاك بشأن المياه.

وقال النائب علاء قريطم لدينا مشروع حياة كريمة يوفر حياة كريمة للمواطنين، لكن لدينا فى حوش عيسي توقفت مشروع تبطين الترع، داعيا إلي تشكيل لجنة لزيارة حوش عيسي لمعرفة أسباب التوقف عن المشروعات بحوش عيسي.

وبدوره قال النائب نادر عبده، كل الدعم للحكومة فى حملات ترشيد المياه، مشيرا إلي أن هناك ترع بالبدرشين تحتاج لتعامل خاص وتحتاج إلي تغطية لنظرا أنها تتسبب فى حالة من التلوث، مضيفا :" تبطين ترع مركز العياط" .

وقال النائب إمام منصور :" أريد التحدث عن قضايا تشغل الشارع المصري ومنها خطة تطوير الترع" مشيرا إلي عدم وجود صيانة للترع التي تم تأهيلها، وأن الترع والمصارف التي تم تأهيلها عليها ملاحظات وتحتاج إلي صيانة" مضيفا :" غرامات الأرز لا نتمني أن نرها وكفاية كده على الفلاح المصري".

فيما قال النائب أحمد الحديدى :" لدينا مشكلات تخص شمال الدقهلية، وخاصة بالمنزلة ونحن لدينا عقبة بسبب وزارة الري" مضيفا :" يوجد مساحات فاضية تابعة لوزارة الري لا تريد التنازل عنها من أجل الاستفادة" مضيفا :" لدينا مشكلات كبيرة منها طريق ترعة السلام".

وبدوره قال النائب محمد عبد الحكيم :" نحن نتحدث عن مركز ملوي داعيا تغطية الترع الكائنة بمناطق سكنية، مطالبا بسرعة العمل على تغطية الترع.

وأشار إلي أن هناك مساكن تابعة للري والري رفع الأسعار بأرقام مبالغ فيها، مطالبا بإجراء تقدير وأن يتم تخفيض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

وقال النائب صابر عبد القوي:" بعد الزحف العمراني أصبحت الترع داخل القري السكانية، وهو ما يتسيب فى انتشار الأمراض، مطالبا بتغطية الترع، مطالبا أيضا بمراجعة الأسعار بخصوص أراضي الري من أجل دعم الفلاحين.

وقال النائب فتحي قنديل:" لدي استفسار وهو ما المانع من تغطية الترع داخل قربة بهجورة حيث أن الترع غير مغطاة وتسببت فى مشكلات منها سقوط الأطفال" مضيفا :" وزيرة التخطيط تطلع مناديلها وتبكي ولا تفعل شيء ولا تقوم بأي مخصصات لهذه القري".

ودعت النائبة شيرين القشاش وزير الري زيارة محافظة المنوفية، مضيفا :"يوجد مصارف دون تغطية ودون تطهير، وهناك مقاولين يقوم بعمليات تطهير لكنهم يقومون بإلقاء الحيوانات النافقة وعندما نتحدث مع وزارة الري يلقون المسئولية علي المحليات، وندعم نذهب إلي المحليات تلقي بالمسئولية علي المؤسسات الأخير إلي أن لا ثم لا نصل إلي أي نتائج.

وقال النائب أحمد الشناوي:" وجعلنا من الماء كل شيء حي" ونحن نثمن مبادرة الرئيس بخصوص تبطين الترع والتي تم التخصيص لها 80 مليار جنيه" مؤكدا أن الدولة تسير بخطي ثابتة".

وأضاف :" يوجد نهايات الترع والمصارف فى الصعيد نقص المياه وأن الفلاح المصري هو المنتج الوحيد ونحن ننحي له احتراما" مضيفا :" الفلاحون يطالبون مياه نهاية الترع والمصارف لأنها بدون مياه".

يواجه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بما يقرب من 110 أدوات رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة.

وتبدأ المواجهة خلال الجلسة بنحو 54 طلب إحاطة وسؤالين، عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي.ويواصل النواب مواجهتهم من خلال 22 طلب إحاطة، و3 أسئلة عن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، بالإضافة إلى طلبى مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.

وتستمر المواجهة البرلمانية بتقديم النواب نحو10 طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية.

وتشهد الجلسة أيضا مواجهة النواب وزير الرى بـ 8 طلبات إحاطة وسؤالين عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.

ويختتم النواب المواجهة البرلمانية بـ3 طلبات إحاطة عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضي زراعية خصبة، رغم وجود أراض أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات، والتأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة فى الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحي للمسطح المراد إخراجه، والمقام عليه منازل، وإقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية، بالإضافة إلى سؤال عن إجراءات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أخطار السيول، ويقوم وزير الرى والموارد المائية بالرد على ما أثاره النواب خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.