شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: انطلاق الحوار الوطنى فرصة لمد جسور المشاركة الوطنية الفعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن انطلاق الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة القريبة يأتى فى توقيت هام وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وهنا تظهر أهمية الحوار الوطنى فى فتح الباب أمام كافة فئات وشرائح المجتمع لمائدة حوار موسعة مليئة بالأفكار والرؤى المختلفة لتقديم حلول لكافة مشكلات المجتمع.

وأشار عريبى، إلى أن الحوار الوطني له دور كبير في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن أن جهود مجلس أمناء الحوار الوطني في الانطلاق تبشر بحوار مثمر قائم على لوائح وقواعد تنظيمية تضمن سير عمله بنجاح، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة داخل المجتمع، بما فيها المؤيدين والمعارضين، بما يعطي للحوار مصداقية لدى الرأي العام.

وأكد أن الحوار الوطني هو بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج الى مزيد من تضافر الجهود معا من أجل تقليل التأثر بالتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت بالاقتصاد العالمي .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعوة للحوار الوطني جاءت لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر، بين مؤسسات الدولة، وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.