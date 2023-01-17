شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يطالبون الحكومة برفع غرامات الأرز عن المزارعين مراعاة للظروف الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، و المنعقدة اليوم الثلاثاء، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المٌقدمة من أعضاء المجلس حول تبطين وتغطية الترع والمصارف وكذا فيما يتعلق بالصرف الزراعي، وسط مطالب برلمانية برفع غرامات الأرز مراعاة للفلاحين لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

من جانبه قال النائب أسامة عبد العاطي، عضو مجلس النواب، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تستوجب رفع مخالفات الأرز عن الفلاحين. ووجه البرلماني الشكر إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، علي المشروع القومي لتبطين الترع علي مستوي الجمهورية، مشدداً علي أهمية مراعاة تطهير المصارف مراعاة للحياة الصحية السليمة للمواطنين. كذلك جاءت مطالبة النائب أحمد يحي الجحش، برفع غرامات الأرز عن فلاحي محافظة الغربية.

بدوره وصف النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب علي المشروع القومي لتبطين الترع بـ"العظيم"، مشددا في الوقت ذاته علي ضرورة تبطين الترع المختلفة التي تمر داخل الكتل السكنية، كما دعا حبيب لإيجاد آليه لتمليك ورثه من بني علي المصارف التي تم ردمها منذ الستينات.

وانتقد أحمد الششيني عن دائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بطء إجراءات تبطين الترع في الدائرة، فعلي سبيل المثال قامت الجهة المسؤولة قامت بجلب الحجارة منذ 5 أشهر ووضعتها في الطريق لردم إحدى الترع دون تنفيذ، قائلاً : "لا بطنوا الترعة ولا شالوا الحجارة، مش عارف هل الوزارة كان عندها فلوس زيادة فاشترت الحجارة وتركتها".

وأضاف الششيني قائلاً : "هي الحكومة زعلانة مننا ليه، إحنا عايزين الوزير ينجح ونشيد به، في النهائية أنا نائب ووصلت رسالتي للمسؤول".

و أشاد فيه النائب رضا غازي، عضو مجلس النواب، بالمشروع القومي لتبطين الترع الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بإدراج أكثر من 12 ترعة فى دائرة طلخا ونبروه ضمن المشروع، لاسيما المارة داخل الكتل السكنية.

في سياق متصل، انتقد النائب عادل يونس، عضو المجلس عن دائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، توقف أعمال تغطية إحدى الترع بإيتاي البرود، وتعطيل مشروع قومي هام دون سبب أو مبرر، مشدداً علي أهمية تغطية الترع الفرعية داخل الكتل السكنية.