شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية لوزير الرى بمد تبطين الترع لعدد من المناطق المحرومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عصمت زايد عضو مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية على تحركها بتبطين الترع فى مختلف محافظات الجمهورية، إلا أنه طالب بالتصدى لحالات الغرق فى بعض الترع، كما أكد أن هناك بعض المناطق المحرومة من الرى مثل طريق مصر إسكندرية، حيث إنه نظرا لتوسعات الطرق التى يتم عملها تم ردم بعض الترع ومن ثم نحتاج إلى حلول.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومواجهته بحوالى 110 طلب إحاطة وسؤال.

بدورها، أكدت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، أن هناك صورة مزدوجة من التراخى من جانب الحكومة، فمثلا طلبنا من وزير الرى السابق دفن مغذيات وكابلات لتكون أرضية وليست هوائية فى مدينة فوه وهى مدينة أثرية بها آثار إسلامية، وبعد أشهر من المطالبات تمت الموافقة على هذا الأمر، لكن فوجئنا بعد ذلك بأن الوزارة ردت مرة أخرى بأنه لا يمكن الحفر فى هذه المدينة بحجة أنها ذات طابع أثرى مطالبة بحل هذه الأزمة.

فيما قال وليد فرعون عضو مجلس النواب، أن قرى مركز دكرنس تعانى بسبب عددا من المشكلات خاصة بالترع وتحتاج إلى تبطين، مطالبا بضرورة حل مشكلات الترع بالقرية.

وقال يونس عبد الرازق عضو مجلس النواب، أن مركز بلطيم ذو أرض رملية وتحتاج هذه الأرض لأن يكون لها نصيب فى تبطين الترع متابعا: للأسف هناك محاضر وغرامات للأرز، رغم أن الأرض مالحة ولا تزرع أرز.

وطالب عبد الرازق بضرورة حل أزمة مشروع الصرف المغطى فى بلطي، موضحا أنه تم البدء فى تنفيذه منذ عشرين عاما وحتى الآن ليس له أى أثر.

فيما طالب محمد خالد نور الدين عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ رافع مياه الطويل البحرى فى محافظة الدقهلية، موضحا أن هناك 16 ألف فدان لا يقومون بدورهم فى عملية الزراعة بسبب تراكم مياه الصرف الصحى فى شهرى يونيو ويوليو من كل عام، موضحا أنه تقدم بطلب لحل المشكلة أكثر من مرة، وحتى الآن لم يتم حل الأزمة.