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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،إن علاقات دولة الإمارات وكوريا الجنوبية نموذجية.

حاكم دبي: علاقاتنا مع كوريا الجنوبية نموذجية

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على تويتر: "التقيت اليوم ضيف البلاد الرئيس الكوري يون سيوك يول.. علاقاتنا معهم نموذجية".

وأضاف: "في الفضاء تعاونا في نقل المعرفة، في الطاقة شيدنا أكبر محطة نووية في العالم، في التجارة نحن شريكهم العربي الأول. وسندعم 26 اتفاقية جديدة تم توقيعها للوصول لمستويات غير مسبوقة من التعاون الاستراتيجي".

والسبت الماضي، وصل يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى دولة الإمارات، السبت، في زيارة "دولة" التقى خلالها أيضا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون إلى آفاق أوسع بمختلف المجالات.