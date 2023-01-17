شكرا لقرائتكم خبر عن رفع غرامات الأرز المطلب الأهم للنواب فى جلسة مواجهة وزير الرى بـ110 طلبات إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب لطفى شحاتة عضو مجلس النواب، برفع غرامة الأرز عن الفلاحين إلى جانب تنفيذ القرارات التى تم إدراجها فى الخطة الخاصة بوزارة الرى ولم يتم تنفيذها، موضحا أن الرئيس قام بتطوير غير مسبوق وهناك عدد من الكبارى تم عملها بمحافظة الشرقية ويجب استكمال المسيرة على نفس النهج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ومواجهته بحوالى 110 طلبات إحاطة وسؤال وفى بداية الجلسة تركزت أغلب مطالبات النواب حول ضرورة قيام وزارة الرى برفع غرامات الأرز عن الفلاحين.

فيما قال علاء جعفر عضو مجلس النواب، أنه بكل أسف بدلا من أن نتحدث عن دور وزارة الرى فى توفير المياه إلا أننا نحتاج أن نتحدث عن فشل الوزارة فى أداء دورها الطبيعى كالبطء الشديد فى تنفيذ تبطين الترع، موضحا أن الوزارة تتعامل مع طلبات الأهالى بالرفض بدون دراسة.

ووجه جعفر رسالة لوزير الرى قال فيها ، لديك مسئولين فى الوزارة أضعف من أن يتخذوا قرار حتى نفوق على كارثة، مطالبا بتغيير سياسات وتغيير الأفكار ومنهج للتعامل فنحن نحتاج حكومة تتواضع وتنصت للناس.

فيما قدم محمود الشامى عضو مجلس النواب، رسالة شكر من أصحاب مصانع المحلة لما وصفه بسرعة استجابة الوزير لحل مشكلات جميع أصحاب المصانع كذلك رسالة شكر على التغييرات التى تمت بالوزارة، كما وجه له الشكر على استكمال العشرين فدان المستصلحين فى وسط المحلة.

فيما قال أحمد على إبراهيم عضو مجلس النواب، أننا نشكر وزارة الرى على جهودها فى تبطين الرى، موضحا أن هناك مصرفين زراعيين فى دائرة المرج وللأسف هناك تعدى من وزارة الإسكان عليها بجانب تعدى شركة المياه عليها وتحولت إلى مصرف.

أضاف "على" أنه لا يوجد مديرية رى بالقاهرة ومن ثم نتعامل مع محافظة القليوبية رغم أننا من محافظة القاهرة ونتواصل مع الجهاز التنفيذى لوزارة الرى لكنها لم تتخذ أى إجراء تجاه التعدى على المصارف الزراعية.

بدوره قال حمدى أبو خشيم عضو مجلس النواب، أن هناك ترعة مثل العادلية 500 متر ليس لها قيمة وبها فئران وموبقات ونصف الترعة مردومة فى مدينة أبو المطامير وطالبنا أكثر من مرة بحل الأزمة لكن لا حياة لمن تنادى.

أضاف أبو خشيم أن هناك غرامات للأرز على فلاحين لم يقوموا بزرع الأرز فكيف يستقيم هذا الأمر.