شكرا لقرائتكم خبر عن مبدأ قضائى.. يحق للحاضنة أجر مسكن ولو كانت مقيمة خارج البلاد.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للحاضنات فقط.. الاستئناف ترسى مبدأين حديثين"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة استئناف القاهرة يهم الأمهات الحاضنات المتضررات، أرست مبدأين قضائيين، قالت فيه: "1- أحقية الأم الحصول على أجر مسكن حضانة حتى وإن كانت مقيمة خارج البلاد بالصغار مستندة على أنه لا يُسقط سفر الصغير أو وجوده خارج البلاد الحق فى المطالبة بالنفقة وأجر المسكن، لأن النفقة تجب الوفاء بحاجتها اللازمة لإحياء النفس وهذا الإحياء يظل واجبا سواء أكان الصغير فى مصر أو خارجها.

2-وأن من حق الحاضنة المطالبة بحقوق الصغير حتى وإن صدر حكم بإسقاط الحضانة لاستمرار اليد على الصغير استنادا لقاعدة أن الحضانة تعتمد اليد بصرف النظر عن صاحب الحق فى الحضانة، بمعنى أنه لابد للأب أن يقدم ما يفيد تنفيذ حكم إسقاط الحضانة واستلام من يلى الأم للصغار، فالعبرة ليس بالحكم ولكن العبرة بتنفيذه"، وإليكم التفاصيل كاملة:

للحضانات فقط.. "الاستئناف" ترسى مبدأين حديثين: أحقية الأم الحصول علي أجر مسكن حضانة حتي وإن كانت مقيمة خارج البلاد بالصغار.. ومن حق الحاضنة المطالبة بحقوق الصغير حتى وإن صدر حكم بإسقاط الحضانة في هذه الحالة

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