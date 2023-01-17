شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الخليفي مع صلاح حول الإنضمام إلى باريس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت فى الساعات الأخيرة بعض الصور الصادمة حول اجتماع النجم المصري محمد صلاح،لاعب ليفربول الإنجليزي، رفقة مدربه الألماني يورجن كلوب فى أحدي المطاعم رفقة مالك الفريق الباريسي والمستثمر القطري ناصر الخلفي.

وأفادت التقارير أن الجلسة جاءت فى إطار مفاوضات الجانب الباريسي من أجل التعاقد مع صلاح بداية من الموسم المقبل، جاء ذلك بالإتفاق ومع علم بمسئولي ليفربول، لا سيما فى ظل تواجد كلوب خلال هذه الجلسة والإستماع لعرض الفريق الفرنسي إلى اللاعب.

وأكدت المصادر أن الجلسة لم تستغرق وقتًا طويلًا، كما أن نتائج الجلسة جاءت مبشرة للغاية بشأن إنتقال صلاح مع باريس، والذي من المتوقع أن ينتقل إلى صفوف الفريق الباريسي فى الموسم المقبل بصفقة قد تصل إلى 200 مليون يورو.



موقف ليفربول من عرض باريس للاعب

وأشارت بعض المصادر القوية داخل ليفربول أن العرض الباريسي لاقي قبولًا كبيرًا من مسئولي "الريدز "، خاصة أن المبلغ المقدم من الخليفي لأجل اللاعب لا يمكن رفضه، الشئ الذي قد يجعل الفريق الإنجليزي يفكر فى بيع اللاعب أسوة بما حدث مع كوتينيو فى إنتقاله إلى برشلونة.



كلوب يتمسك بتواجد صلاح ولكن!

وأضافت بعض التقارير أن كلوب يتمسك بفكرة بقاء النجم المصري محمد صلاح بصورة كبيرة، خاصة أن اللاعب يعد أحد أعمدة ليفربول الرئيسية، ولكن يبقي العرض المالي الكبير الذي حظي به اللاعب بمثابة نقلة فاصلة فى مسيرته مع الفريق.