انت الان تتابع خبر يعود إلى القرن الـ16.. الهند تهدم مسجداً تاريخياً لهذا السبب (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما شارك الرئيس السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أشوك سوين، رئيس منظمة التعاون الدولي للمياه، على حسابه بموقع تويتر، مقطع فيديو يظهر المسجد يُهدم بالجرافات، وعلق قائلاً: "هدم مسجد تاريخي في الهند لتوسعة الطريق".

اضطهاد المسلمين في الهند

يأتي ذلك بينما تشهد الهند منذ أكثر من عامين حملات اضطهاد واسعة، وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها ميليشيات هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

حيث قالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد، المتمثلة في حزب "بهاراتيا جاناتا"، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في البلاد. ويشكّل المسلمون نحو 13% من تعداد سكان الهند البالغ ملياراً و350 مليون نسمة.

إذ إنه خلال بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، نظم الآلاف من المسلمين في مدينة هالدواني، شمالي الهند، تظاهرة احتجاجاً على قرار محكمة بهدم 4500 منزل بداعي أنها أقيمت دون تصاريح بناء، وتجعلهم بلا مأوى.

حيث صادقت المحكمة العليا في ولاية أوتار خاند، التي توجد فيها المدينة، على قرار إزالة منازلهم لصالح إقامة محطة سكك حديدية، وأمهلت السكان أياماً عدة قبل البدء بهدم المنازل، بحسب وسائل إعلام هندية.

بحسب تقارير حكومية، فإن حوالي 4000 عائلة، غالبيتهم من المسلمين، يقيمون في المنطقة على 29 فداناً، فيما تقول السلطات إن التعدي على السكك الحديدية يعيق جهود النمو والتوسع.