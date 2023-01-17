شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية يعلن مصرع 20 شخصا جراء العواصف التي ضربت الولاية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، مصرع 20 شخصا جراء العواصف التي ضربت الولاية حتى الآن.

حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية يعلن مصرع 20 شخصا جراء العواصف التي ضربت الولاية

وأوضح نيوسوم، خلال أمر تنفيذي بشأن رفع مستوى استجابة الولاية للأضرار الناجمة عن العواصف، أن العواصف المطيرة الـ9 المتعاقبة التي اجتاحت الولاية واحدة تلو الأخرى تسببت أيضا في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف، منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول، حتى يوم الاثنين.

ويحث المسؤولون سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأمريكي يضع الولاية بأكملها تقريبا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة، في الوقت الذي لا يزال هناك أكثر من شهرين في موسم الأمطار.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق، السبت، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافي على جميع المستويات في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية.

وتابع أن إعلان الرئيس يجعل التمويل الاتحادي متاحا للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر "فيضانات كارثية" في نهاية هذا الأسبوع.

وتشهد الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة منذ 3 أسابيع هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية.