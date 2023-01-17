شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. محمد بن زايد يستقبل رئيس كازاخستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد.

عاجل.. محمد بن زايد يستقبل رئيس كازاخستان

وجرت لرئيس جمهورية كازاخستان- لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي- مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكازاخستان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس الضيف.