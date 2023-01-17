شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تثمن متابعة الرئيس السيسي للمشروعات بـ"اقتصادية السويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا أن ذلك يؤكد حرص القيادة السياسية على متابعة كل المشروعات التى تدعم الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المشروعات الجارية لتطوير الموانئ المختلفة على امتداد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داعم قوى لتحفيز الاستثمار فى هذه المنطقة الواعدة، خاصةً موانئ العين السخنة والأدبية وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والعريش، لاسيما فيما يتعلق بحواجز الأمواج ومحطات تداول الحاويات والأرصفة والمناطق اللوجستية والمحطات متعددة الأغراض بها، والتى تتم بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص.

وأوضح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن أهمية تطوير الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات والتى ستخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

كما أشاد النائب علاء عابد بتوجيهات الرئيس السيسى أمس، بشأن بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تشكيل كيان استثمارى فاعل للمنطقة فى المشروعات التابعة لها، فضلًا عن استغلال إمكانات المنطقة خاصةً موقعها الجغرافى المتميز فى قناة السويس، حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، مما يوفر فرصًا واعدة لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر لتعظيم العائد منها، وترسيخًا لمكانة مصر فى الإطار العام لإنتاج وتداول الطاقة فى المنطقة.