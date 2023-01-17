حزب إرادة جيل يعلن الانعقاد الدائم لحين الانتهاء من جلسات الحوار الوطنى

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا، الانعقاد الدائم لحين الانتهاء من جلسات الحوار الوطني.

وقال النائب تيسير مطر، إن جميع الأحزاب المنضوية تحت لواء تحالف الأحزاب المصرية وحزب إرادة جيل بصفة خاصة يولون للحوار الوطنية أهمية كبيرة، نظرا لأن الذى دعا إليه هو أب المصريين جميعا الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيدا بأداء القائمين على إدارة الحوار الوطنى، مؤكدا أن التاريخ سوف يذكر وقفتهم بجوار الوطن.

وتوقع "مطر" أن يكون للحوار الوطنى مخرجات تتسم برؤية شاملة لحل جميع الأزمات والمشكلات التى توجه البلاد خلال الفترة العصيبة الحالية بسبب ما يحدث فى العالم من أزمات وكوارث تشبه أجواء الحروب العالمية التى شهدها العالم".

وقال النائب تيسير مطر، إن الحوار الوطنى يؤسس لجمهورية جديدة قوامها المسئولية الوطنية المفروضة على الجميع من أجل تحقيق الصالح العام لوطننا العزيز، وليست مسئولية فردية بل عامة ومفروضة علينا جميعا، وعلى الجميع أن يؤدى دوره تجاه الوطن، مشددا على أن الحوار الوطنى يرسخ لجمهورية جديدة تظهر ملامحها أمام الداخل والخارج.

وتابع: أن "القيادة السياسية لا تألوا جهدا من أجل تحقيق الإصلاح الشامل على كافة الملفات، موجها الشكر للجهود المبذولة فى ملف المفرج عنهم من المحبوسين على ذمة قضايا ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين.

ودعا جميع القوى السياسية إعلاء المصلحة الوطنية والعمل على إنجاح الحوار الوطنى، مؤكدا أن نجاح الحوار الوطنى هو نجاح لجميع المصريين، مؤكدا أن حزب إرادة جيل يرفع شعار "بالحوار لجنى الثمار" مشيرا إلى أن الحوار كفيل وجدير بوجود أفكار تواجه التحديات التى تشهدها البلاد.