شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تبحث جهود المحافظات فى تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وتبحث اللجنة خلال اجتماعها اليوم، أيضا ما قامت به محافظات الإسكندرية وأسيوط وبنى سويف من تخصيص أماكن لوحدات الطعام المتنقلة، وما قامت به محافظات الغربية والأقصر ومطروح من تخصيص أماكن لوحدات الطعام المتنقلة، وما قامت به محافظات البحر الأحمر والسويس والوادي الجديد من تخصيص أماكن لوحدات الطعام المتنقلة.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إنه سيتم فى القانون إلزام المحافظين بتحديد أماكن عربات الطعام المتنقلة، وأن يتم تغيير الأماكن غير المناسبة، وتابع:" أن تكون كذلك بعيدة عن الأماكن الملوثة للبيئة فلا يعقل أن تكون قريبة من مقالب القمامة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقة، ومن ثم يجب إلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف على وجه التحديد.

وخلال اجتماع اللجنة السابق، أوصت بوضع نص فى قانون عربات الطعام المتنقلة بإلزام المحافظات بتحديد أماكن ومراجعة الأسعار والتكاليف.

وتمثلت أهم المشاكل التى عرضها الشباب بشان تطبيق القانون، عدم تحديد أماكن عربات الطعام المتنقلة، وأن من منحوا تراخيص على أساس إشغالات وليس طبقا للقانون وبالتالي ارتفاع التكاليف، وأن هناك صعوبة فى تحقيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.