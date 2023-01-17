شكرا لقرائتكم خبر عن رد قوي من مسئولي اليونايتد على مفاوضات باريس مع راشفورد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد بدأ رحلة التخطيط للحفاظ على نجم الفريق ماركوس راشفورد، والذي تألق فى الآونة الأخيرة رفقة الشياطين الحمر بشكل ملحوظ،خاصة أن اللاعب يلقي بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبري على رأسها باريس سان جيرمان.

وأفادت التقارير أن اليونايتد يجهز لتعديل عقد راشفود بالفترة المقبلة، لضمان بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق وعدم الإستسلام لضغوط الفريق الباريسي، وبناءًا على ذلك يرصد مسئولي الشياطين الحمر 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا من أجل اللاعب.

وعلى الرغم من خطة اليونايتد فى تخفيض رواتب لاعبيه ضمن السياسة الجظيدة للفريق، ولكن تألق راشفورد هذا الموسم وتوهجه بهذا الشكل، يجبر مسئولي الفريق لإستثناء اللاعب من هذا القرار.



باريس يضغط من أجل ضم راشفورد

وفى سياق متصل يضغط مسئولي الفريق الباريسي بشتي الطرق من أجل ضم راشفورد ضمن خطة الفريق القادمة، فى ظل إقتراب عقد نجمه البرازيلي نيمار على الإنتهاء، بجانب غموض موقف ميسي بشكل كبير.



موقف راشفورد من الرحيل عن اليونايتد

ومن جانبه، أكد اللاعب لأكثر من مصدر مسئول داخل اليونايتد أنه يفضل البقاء مع الفريق، ولا يفكر فى الرحيل خلال المرحلة القادمة عن صفوف الشياطين الحمر، الشئ الذي يبعث الطمأنينة بعض الشئ لدي مسئولي الفريق الإنجليزي.