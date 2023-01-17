شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام تحدد بديل مفاجئ لكونتي فى نهاية الموسم الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحفية ديلي ميل الإنجليزية أنه أصبح لا يوجد نية داخل إدارة توتنهام لتجديد تعاقدها مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي ينتهي تعاقده الرسمي مع الفريق فى نهاية الموسم الجاري.

فعلى الرغم أن اللاعب كان يلقي دعم كبير من مسئولي توتنهام فى فكرة البقاء وتجديد تعاقد المدرب للموسم الجديد، إلا أن تذبذب نتائج الفريق اللندني بالآونة الأخيرة، ساهم فى تقليل حظوظ المدرب من الإستمرار مع الفريق.

وأكدت بعض المصادر القوية أن إدارة توتنهام ترصد التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل فى نهاية الموسم الحالي، خاصة أن المدرب لا يقود أي فريق فى الفترة الحالية منذ إقالته فى بداية الموسم من تدريب تشيلسي، الأمر الذي قد يسهل فى الأمور التفاوضية.



أسباب تدفع مسئولي توتنهام لضم توخيل

ويري مسئولي توتنهام أن توخيل من أكثر المدربين الذين يمتلكون الخبرة فى الدوري الإنجليزي، الشئ الذي يرجح حظوظ المدرب لنجاح تجربته فى الفترة المقبلة حال قيامه بقيادة الفريق.



موقف توخيل من قيادة توتنهام

ومن جانبه، لم يحدد توخيل موقفه النهائي إلى الآن من قيادة توتنهام حال إذا ما تقدم مسئولي الفريق بعرض رسمي للمدرب من عدمه، لا سيما أن المدرب يمتلك بعض العروض القوية الآخري، يأتي على رأسها الهلال السعودي.