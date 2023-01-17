انت الان تتابع خبر هل يفكر ريال مدريد في إقالة انشيلوتي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن انشيلوتي تعرض لانتقادات لا حصر لها عقب خسارة الكلاسيكو، بسبب أسلوب تعامله مع المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تفوق بشدة على انشيلوتي، خاصة في الدور الذي منحه لجافي في الجبهة اليسرى.



ولم يتمكن الإيطالي كارلو انشيلوتي من إيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة من مقاعد البدلاء، بعد أن تفوق جافي على داني كارفاخال.

وذكرت الصحيفة أنه لا يوجد أحد في النادي الملكي يفكر في إقالة انشيلوتي رغم الخسارة، لكنهم يخشون تكرار ما حدث في الولاية الأولى مع كارلو.

وكان ريال مدريد تراجع كثيرا في الجزء الثاني من الموسم الثاني لأنشيلوتي خلال ولايته الأولى، وخسر لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في ذلك الوقت.



وسبق أن كشفت تقارير بأن إدارة ريال مدريد تفكر في إقالة انشيلوتي واستعادة زين الدين زيدان، إذا خسر المدرب الإيطالي كل البطولات بالموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن انشيلوتي تعرض لانتقادات لا حصر لها عقب خسارة الكلاسيكو، بسبب أسلوب تعامله مع المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تفوق بشدة على انشيلوتي، خاصة في الدور الذي منحه لجافي في الجبهة اليسرى.

ولم يتمكن الإيطالي كارلو انشيلوتي من إيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة من مقاعد البدلاء، بعد أن تفوق جافي على داني كارفاخال.

وذكرت الصحيفة أنه لا يوجد أحد في النادي الملكي يفكر في إقالة انشيلوتي رغم الخسارة، لكنهم يخشون تكرار ما حدث في الولاية الأولى مع كارلو.

وكان ريال مدريد تراجع كثيرا في الجزء الثاني من الموسم الثاني لأنشيلوتي خلال ولايته الأولى، وخسر لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في ذلك الوقت.

وسبق أن كشفت تقارير بأن إدارة ريال مدريد تفكر في إقالة انشيلوتي واستعادة زين الدين زيدان، إذا خسر المدرب الإيطالي كل البطولات بالموسم الحالي.