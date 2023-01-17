شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خطة النواب" تناقش حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعين، لها اليوم الثلاثاء، الأول لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2021/2022.

كما تناقش فى اجتماعها الثانى طلب إحاطة مقدم من النائب إبراهيم عبد النظير، بشأن تخصيص قطعة أرض بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط لإقامة مبنى متكامل للقطاع الحكومي وصندوق التأمينات للقطاع العام والخاص.

فى سايق متصل، تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لها لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد بعد ورود رأي مجلس الشيوخ .

ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

فى سياق متصل تعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا لها لمناقشة آخر التطورات في الملف الليبي، بحضور السفير أحمد عبد المجيد حمدنا الله، مساعد، وزير الخارجية لشئون ليبيا.