شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تبحث تطوير مديريات ومراكز الشباب بعدد من المحافظات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بشان تطوير مديريات ومراكز الباب والرياضة ببعض القرى والمراكز على مستوى الجمهورية وخطة الوزارة للنهوض بمراكز الشباب.

وتناقش اللجنة طلبات بشأن:

تردي الأوضاع في المديريات الرياضية ومراكز الشباب في محافظة الدقهلية.

إحلال وتجديد مدرجات نادي بلقاس الرياضي بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

إحلال وتجديد مركز شباب روافع القصير- مركز سوهاج.

عدم وجود مبنى (اداري - اجتماعي - ثقافي) لمركز شباب نجع الشمندي بقرية أولاد نصير.

جدير بالذكر أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كانت قد وافقت من حيث المبدأ علي تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة ومشروعي قانون مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.

واستعرض الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة مشروع القانون المشار إليه، حيث تضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخري جديدة لكي تضع حلول للمشاكل التي شاهدها الوسط الرياضي سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها.

وأكد رئيس اللجنة ان تعديلات القانون تأتي تلبية للطموحات والاهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في للدولة مشيرا الي ان اللجنة تسعي لترك بصمة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية، ودارت المناقشات على أهم ما تضمنته التعديلات الواردة في مواد مشروع القانون المشار إليه بداية من صلاحية الوزير المختص بوضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التي تكفل للدولة رقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها، وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي.