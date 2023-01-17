شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش عددا من طلبات الإحاطة لتطهير الترع وتطوير المساقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة بشان القطاع الزراعى، تستهلها بمناقشة طلب إحاطة بشأن المطالبة بإقامة أسوار حول الترع الرئيسية التي يتم تبطينها المارة داخل الكتل السكنية والمؤسسات الحكومية حفاظاً على أرواح المواطنين، وطلب بشأن عدم وصول المياه لنهاية ترعة أم الشراميط لري 250 فداناً بعزبتي زنون الجديدة وأبو صلاح التابعتين لمركز أشمون محافظة المنوفية.

وتناقش اللجنة:

- إهمال وزارة الموارد المائية والري بمحافظة القليوبية متابعة أعمال تطهير ورفع مخلفات رشاح ترعة الجبلاوية الفاصل بين الحوض الطويل وحوض جلال بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج محافظة القاهرة.

- إهمال وزارة الموارد المائية والري متابعة أعمال تطهير الرشاح البلبيسى بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج بمحافظة القاهرة.

- عدم تفعيل بروتكول التعاون بين وزارات الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية وبنكي الزراعي المصري والأهلي لتطوير المساقي والتحول لنظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.

- المطالبة باستكمال "مشروع ناصر" لربط ترع مركز إدكو بترعتي ال "900" و "البرية" الرئيسيتان بمحافظة البحيرة، بعد تعرض أراضي المركز للتلف والتلوث لاعتمادها في الري على مصرف بحيرة إدكو.

- المطالبة باستبدال مغذيات الجهد المتوسط لري مدينة فوة 2،1من مغذيات هوائية إلى كابلات أرضية بمحافظة كفر الشيخ.

- مطالبة وزارة الري والموارد المائية بالاستغناء عن قطعتي أرض بمركز شربين محافظة الدقهلية لإقامة بعض مشروعات النفع العام لخدمة المواطنين.

- المطالبة بتخصيص قطعة أرض أملاك وزارة الري بزمام قناطر نجع حمادي لإنشاء مدارسة ثانوي لخدمة المواطنين بقرية بخانس والقري المجاورة.