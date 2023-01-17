شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش عددا من طلبات الإحاطة لتطهير الترع وتطوير المساقى والان مع تفاصيل الخبر
وتناقش اللجنة:
- إهمال وزارة الموارد المائية والري بمحافظة القليوبية متابعة أعمال تطهير ورفع مخلفات رشاح ترعة الجبلاوية الفاصل بين الحوض الطويل وحوض جلال بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج محافظة القاهرة.
- إهمال وزارة الموارد المائية والري متابعة أعمال تطهير الرشاح البلبيسى بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج بمحافظة القاهرة.
- عدم تفعيل بروتكول التعاون بين وزارات الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية وبنكي الزراعي المصري والأهلي لتطوير المساقي والتحول لنظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.
- المطالبة باستكمال "مشروع ناصر" لربط ترع مركز إدكو بترعتي ال "900" و "البرية" الرئيسيتان بمحافظة البحيرة، بعد تعرض أراضي المركز للتلف والتلوث لاعتمادها في الري على مصرف بحيرة إدكو.
- المطالبة باستبدال مغذيات الجهد المتوسط لري مدينة فوة 2،1من مغذيات هوائية إلى كابلات أرضية بمحافظة كفر الشيخ.
- مطالبة وزارة الري والموارد المائية بالاستغناء عن قطعتي أرض بمركز شربين محافظة الدقهلية لإقامة بعض مشروعات النفع العام لخدمة المواطنين.
- المطالبة بتخصيص قطعة أرض أملاك وزارة الري بزمام قناطر نجع حمادي لإنشاء مدارسة ثانوي لخدمة المواطنين بقرية بخانس والقري المجاورة.