شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طلبات إحاطة لوزير الكهرباء أمام لجان مجلس النواب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها لمناقشة القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، لنظر موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان، أمل سلامه، فاطمة سليم، بشأن عدم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة قطاع الأعمال العام.

من جانبها وضعت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، 6 طلبات إحاطة موجهة إلي وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وفي مقدمتها المقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن إزالة كابلات الضغط المتوسط من الكتل السكنية بقرية صالحجر وبعض القرى الاخرى بمركزي بسيون وكفر الزيات – محافظة الغربية، والنائب غباشي بدوي، بشأن ضرورة تحويل أسلاك الضغط المتوسط إلى كابلات أرضية من داخل الكتل السكنية بقرى مركز ومدينة طنطا وخاصة قرية تلبينت قيصر بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك إلي جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن كثرة انقطاع التيار الكهربائي عن قريتي الفالوجا والكفاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وكذا ما يتعلق بضعف القدرة الكهربية بمنطقة الزهور الجديدة بمركز المحمودية – محافظة البحيرة مما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية، ومن النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم الالتزام بتغيير أعمدة الكهرباء المتهالكة في قرى (كوم النفوة– زكى أفندي – السلام) بمحافظة البحيرة.

كما تبحث اللجنة البرلمانية طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن ضعف التيار الكهربائي بقرية إمرى مركز شبراخيت – محافظة البحيرة مما يتطلب الأمر زيادة قدرة المحول الكهربائي.