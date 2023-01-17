شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب مشجعي الكرة العالمية، مباراة ليفربول أمام نظيره ولفرهامبتون، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه ولفرهامبتون نظيره ليفربول، اليوم الثلاثاء، في المباراة المُعادة لدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ليفربول تعادل أمام نظيره ولفرهامبتون، بهدفين لكل فريق، في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، لذلك تقرر إعادتها.

ويستضيف ملعب "مولينيو"، مباراة ليفربول أمام نظيره ولفرهامبتون، المُعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون

ومن المتوقع أن يعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الفريق لمواجهة ولفرهامبتون، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، كارفاليو.