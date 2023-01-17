شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة ليفربول أمام نظيره ولفرهامبتون، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه ولفرهامبتون نظيره ليفربول، اليوم الثلاثاء، في المباراة المُعادة لدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ليفربول تعادل أمام نظيره ولفرهامبتون، بهدفين لكل فريق، في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، لذلك تقرر إعادتها.

موعد مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون

وستنطلق مباراة ليفربول أمام نظيره ولفرهامبتون، في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة،والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون

وسيتم نقل مباراة ليفربول أمام نظيره ولفرهامبتون، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.