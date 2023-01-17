شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مظاهرات أمام برلمان أوروبا تطالب بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "إرهابيا" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجمع عدد من الإيرانيين المقيمين في مناطق مختلفة من أوروبا أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وطالبوا بوضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

شارك في هذا التجمع الكبير عدد من الممثلين الأوروبيين وألقوا كلمات أكدوا فيها دعمهم لمطالب المتظاهرين الإيرانيين أمام البرلمان الأوروبي.

وفي وقت سابق، طالب 117 عضوا في البرلمان الأوروبي، بإضافة الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

ودعوا في بيان لهم وقعوه بأسمائهم، البرلمان الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "إرهابيا"، ردا على "قمع" إيران للمظاهرات التي تجتاح عدة مدن إيرانية، واستهدافها للنساء بشكل خاص.

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، توجهت مجموعات مختلفة من الإيرانيين من مختلف مدن أوروبا، منذ أمس، إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية للتجمع أمام البرلمان الأوروبي.

وفي أحد المقاطع هذه، كانت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في برلين في طريقهم إلى ستراسبورج بالحافلة وهم يهتفون "على الحرس الثوري أن يخاف، نحن ذاهبون إلى فرنسا".

وبالتزامن مع القمع الشديد للاحتجاجات الواسعة في إيران، ازداد طلب إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وبحسب تقارير صحفية فقد تحدث رئيسة البرلمان الأوروبي، وعلي رضا أخوندي عضو البرلمان السويدي وعدد من أعضاء البرلمان السويدي.

وأعلنت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، تأييدها مطالب المحتجين، وقالت إن "المسؤولين عن القمع والإعدام في إيران" يجب أن "يحاسبوا" على أفعالهم.

وأضافت متسولا للجمهور المتجمهر أمام البرلمان الأوروبي: "لقد وقفت على الجانب الصحيح من التاريخ وستصنع التاريخ، سنكون بجانبك ولن نتركك وشأنك ".

بدورها، قالت داريا صفائي، عضو البرلمان البلجيكي، إنها بصفتها عضوًا في البرلمان البلجيكي، ستبذل قصارى جهدها لإبلاغ الدول الأوروبية أن اليوم سيكون يومًا مصيريًا ليس فقط لإيران، ولكن للعالم أيضًا.

وأكدت: "يجب وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي"، مضيفة "إنه يتعين عليهم القيام بشيء من أجل "الاعتراف بالحرس الثوري الإيراني باعتباره أم الإرهاب العالمي".

وتابعت أن جميع الجماعات الإرهابية في المنطقة تتغذى وتتلقى الأموال من الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني.

وكانت المتحدثة الأخرى عبير السهلاني، ممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، التي تحدثت في البداية عن شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وهذه الكلمات الثلاث هزت العالم.

وأضافت عبير السهلاني وهو من أصول عراقية: "نقف هنا تضامنًا مع كل الشعب الإيراني"، كما أشادت السيدة سهلاني بكل الأمهات والآباء الذين "دفنوا أطفالهم في هذه المعركة من أجل الحرية".

وأشادت بهذه القضية التي تم ترديدها بلغات مختلفة في تجمع اليوم، وأضاف: "هذا هو سبب أهمية صوتك بالنسبة للبرلمان الأوروبي".

ووصفت سهلاني تصنيف الحرس الثوري الإيراني بأنه إرهابي في البرلمان الأوروبي والموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي كخطوة أولى، وقالت إن "الشعب الإيراني يستحق حقوق الإنسان الأساسية والحرية والديمقراطية".

وفي هذا الصدد، طلبت خمس شخصيات بارزة معارضة للحكومة الإيرانية في وقت واحد من المجتمع الدولي وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب من خلال نشر تغريدة بنفس النص، ونشروا التغريدة في نفس الوقت.

ونُشر حامد إسماعيلون المتحدث باسم جمعية أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية بعد ساعات من تغريدة لخمس شخصيات بارزة تعارض الحكومة الإيرانية، فيما أكد دعمه لوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب.

وفي غضون ذلك، طالب عدد من الإيرانيين المقيمين في تورنتو بكندا الأحد، من خلال مسيرة وتجمع في هذه المدينة، حكومة هذا البلد ودول أخرى بتسمية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. كما طالب المتظاهرون الحكومات الغربية بطرد السفراء الإيرانيين واستدعاء سفرائهم من طهران.

وقبل أيام قليلة، صوت أعضاء مجلس العموم بالإجماع لصالح خطة تطالب الحكومة البريطانية باعتبار الحرس الثوري الإيراني "إرهابيًا".

وفي وقت سابق، قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني لبي بي سي إن التقارير حول نية الحكومة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ "منظمة إرهابية" من قبل المملكة المتحدة "صحيحة بشكل عام" وأن لندن تستعد لإصدار إعلان رسمي.

وفي سياق متصل، قالت قناة "إيران اينترنشيونال" المعارضة، إن أكثر من 100 عضو في البرلمان الأوروبي طلب من المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الإرهابيين الخاصة بهم.

مساء الاثنين، وخلال حفل أقيم في باريس، دعمت آن هيدالغو، عمدة باريس، الاحتجاجات في إيران، مؤكدة أن "الإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوقهم وحريتهم".

وكتبت السيدة إيداغلو في تغريدة عن هذا الحدث أنه بعد أربعة أشهر من وفاة مهسا أميني، يدعم برج إيفل ومدينة باريس بشكل ثابت الإيرانيين الذين يقاتلون من أجل حقوقهم وحريتهم، ومن أجل وقف عمليات الإعدام وإرادة الشعب الإيراني في الانتصار.

ونُقِش شعار "المرأة تعيش الحرية" و"أوقفوا الإعدام في إيران" على برج إيفل.

وفي عام 2019، خلال رئاسة دونالد ترامب، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.