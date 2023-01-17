شكرا لقرائتكم خبر عن قانون تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية على مائدة "صناعة النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

فى سياق متصل، تجتمع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وما قامت به محافظات الإسكندرية وأسيوط وبنى سويف من تخصيص أماكن لوحدات الطعام المتنقلة.

وتعقد لجنة التعليم بمجلس النواب اجتماعين لها اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أبو العباس فرحات تركى، بشأن وجود مخالفات بمدارس المعاهد القومية وعدم رعاية الدولة لها، والمتمثلة في صدور قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء الشئون القانونية لهذه المدارس، وما ترتب عليه من سلبيات.

كما تناقش اللجنة فى اجتماع لها طلب إحاطة مقدم من النائب فخرى طايل، بشأن عدم اتباع بعض المدارس أساليب تربوية في علاج مشكلات الأطفال بالمدارس بالمخالفة للائحة الانضباط خاصة مدرسة المصرية للغات بالتجمع.