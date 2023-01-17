شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف مصيره النهائي مع ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالكشف مصيره في تدريب الفريق، عقب النتائج السيئة خلال الفترة الماضية.

ويُقدم ليفربول نتائج سيئة خلال الفترة الماضية، آخرها السقوط أمام برايتون بثلاثة أهداف دون رد، في منافسات الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "ليفربول إيكو" تصريحات لـ كلوب: نعم، بالطبع سمعت ذلك لكنني لست مخلصًا للغاية، أنا مخلص، أعتقد أن الجميع يجبأن يكونوا مخلصين، لكن أنا لست مخلصًا جدًا.

وتابع: الوضع مختلف بعض الشيء، أعلم أن المشكلة معقدة للغاية، لديك لاعب جيد قام بالكثير من الأشياء الجيدة في الماضي ثم ربما، فيذهنك، تفكر (هذا كل شيء الآن بالنسبة له).

وأشار: لذا إذا كان بإمكانك بعد ذلك الخروج وإحضار لاعب آخر ليحل محله، فهذا أمر منطقي من كلا الجانبين، ولكن إذا لم تتمكن منإحضار أي شخص، فلا يمكنك إخراج أي شخص، هذا هو الوضع.

وأضاف: أنا لست مخلصًا جدًا لذلك في دورتموند كان من الواضح عندما غادرت قلت أن شيء ما يجب أن يتغير، لقد كان وضعًا مختلفًاولكن إذا كنت تريد أن يكون مشابهًا، فإما أن أذهب، حيث يتغير منصب المدرب أو تتغير الكثير من الأشياء الأخرى.

وأكمل: على حد علمي، مما أسمعه، إذا لم يخبرني أحد (بالرحيل) فلن أذهب، هذا يعني أنه ربما تكون هناك نقطة حيث يتعين علينا تغييرأشياء أخرى وسنرى ذلك.

وشدد: ولكن مرة أخرى، هذا شيء للمستقبل، مثل المستقبل في الصيف، ولكن ليس الآن، لذلك لا يمكننا حتى التفكير في الأمر الآن، لديبعض المساحة والوقت للتفكير في الأمر ولكن علينا أن نلعب كرة قدم أفضل الآن.

وواصل: هذا بعيد جدًا حقًا، سأتقابل مع وسائل الإعلام 40 أو 50 مرة أخرى قبل ذلك الحين، وإذا كان علينا التحدث عن هذا النوع منالأمور أسبوعيًا، فلن تأتي إلى هنا بعد الآن! الآن الناس يستحقون الأفضل ونحن نسعى إلى ذلك، لكن لا يمكنني أن أعدك بأننا سنطيرضد ولفرهامبتون اليوم، أريد أن أعدك بأننا سنقاتل حقًا.

وأردف: الشيء الوحيد الذي أريده هو إصلاح هذا الوضع، هذا كل شيء، كان من الواضح أننا لدي مشاكل وستكون فترة التغيير مهمة حقًاولكن مع كل الإصابات، فهذا أكثر بكثير مما كنت تتوقعه، هذه حقيقة أيضًا ولكن لا أحد مهتم بها، فرق أخرى تطير وهذا جيد، كنا في هذاالوضع منذ عامين أو العام الماضي ولكن هذا جيد.

وتابع: الشيء الوحيد الذي يجب أن نقدمه حقًا هو العمل الجاد، الجميع يشعر بالمسؤولية، لا يوجد أحد يجلس هناك يفكر (كنت بخير) لكنهلم يكن كذلك)، إذا حدث ذلك، فسيواجه اللاعب مشكلة حقيقية، هذه هي اللحظة التي تبدأ فيها المشاكل حقًا.

وختم: حتى ذلك الحين نبقى معًا ونقاتل، إذا خسرنا، نخسر ولكن بطريقة يمكننا قبولها وليس (كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ).