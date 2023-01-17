شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على اقتراحات بشأن إنشاء وحدات صحية وعلاج مرضى الهيموفيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية أم الساس بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

واستعرض النائب أحمد حتة، الاقتراح برغبة، موضحا أن قرية أم الساس في أمس الحاجة لإنشاء وحدة صحية بها لعدم وجود وحدة صحية فيها، علماً بأنه تم توفير قطعه الأرض اللازمة لإنشاء وحدة صحية عليها وتم تخصيصها وصدور قرار تخصيص لها رقم 400 لسنه 2015.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتطوير وتنمية قري الصعيد، وستقوم بتطوير الريف المصري في جميع القطاعات، ويجب الاستفادة من المرحلة الثانية بمحافظة المنيا وضرورة إدراج ما تحتاجه القري من خدمات في المبادرة.

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أنه لا مانع من إقامة وحدة طب أسرة لقرية أم الساس بمركز بني مزار.

فيما، قال اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام لمحافظة المنيا، إنه سيتم إدراج إنشاء وحدة طب أسرة بقريه أم الساس مركز بني مزار، وسيتم إسناد المشروع لجهاز التعمير بالوادي الجديد بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

وأوصت اللجنة بالموافقة علي إقامة وإنشاء وحدة طب أسرة بقرية أم الساس مركز بني مزار، وضرورة العمل علي سرعة التنفيذ وتوفير الاعتماد المالي لبدء التنفيذ في إنشاء وحدة طب أسرة بقرية أم الساس.