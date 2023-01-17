إيطاليا تعتقل زعيم المافيا الهارب منذ 30 عاما

ذكرت الشرطة الإيطالية شبه العسكرية، أن الهارب رقم 1 في إيطاليا، رئيس المافيا المدان ماتيو ميسينا دينارو، اعتقل في عيادة خاصة في باليرمو، صقلية، بعد ثلاثة عقود من الفرار.

وقال الجنرال كارابينييري باسكوال أنجيلوسانتو، الذي يرأس فرقة العمليات الخاصة في قوة الشرطة، إن ميسينا دينارو ألقي القبض عليه في العيادة، حيث كان يتلقى العلاج من حالة طبية لم يكشف عنها.

الإفلات من الشرطة

وسار ضابطان من الكارابينيري، يمسك كل منهما بذراع دينارو، على الدرج الأمامي للعيادة الراقية، وقاداه إلى شاحنة سوداء.

وذكر التلفزيون الإيطالي الحكومي، أن الشرطة اقتادته إلى مكان سري فور إلقاء القبض عليه.

ووصل عمر دينارو الآن 60 عامًا.، الذي كان لديه قاعدة قوة في مدينة تراباني الساحلية، في غرب صقلية، كان يعتبر رئيس فريق كوزا نوسترا في صقلية، حتى عندما كان هاربًا.

وهو الأخير من بين ثلاثة من زعماء المافيا رفيعي المستوى الهاربين منذ عقود، والذين أفلتوا من القبض عليهم لعقود، وكُلف مئات من ضباط الشرطة على مر السنين بتعقبه.

إدانات وجرائم

وأدين دينارو بالعشرات من جرائم القتل، تواجه عدة أحكام بالسجن مدى الحياة.

ومن المقرر أن يُسجن بسبب تفجيرين في صقلية في عام 1992، أسفرا عن مقتل كبار المدعين العامين المناهضين للمافيا، جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو، زوجة فالكون والعديد من حراسهم الشخصيين.

ومن بين الجرائم المروعة الأخرى التي أدين بارتكابها، قتل الابن الصغير لأحد رجال المافيا المرتد، الذي تم اختطافه وخنقه قبل أن يذوب جسده في وعاء من الحمض. وجاء الاعتقال بعد 30 عامًا.

مواجهة المافيا

اختفى دينارو عندما شددت الدولة الإيطالية حملتها القمعية على نقابة الجريمة الصقلية بعد مقتل فالكون وبورسيلينو. وغردت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، بأن اعتقال ميسينا دينارو هو «انتصار عظيم للدولة، مما يدل على أنها لا تستسلم في مواجهة المافيا».

وكان رئيس المافيا الإيطالي الذي سجل الرقم القياسي، لأطول وقت في العالم هو برناردو بروفينزانو، الذي تم أسره في مزرعة بالقرب من كورليوني، صقلية، في عام 2006 بعد 38 عامًا من الهرب. بمجرد أن أصبح Provenzano في أيدي الشرطة، ركزت المطاردة على ميسينا دينارو، ولكن على الرغم من المشاهدات العديدة، التي تم الإبلاغ عنها لرئيسه، فقد تمكن من التهرب من الاعتقال.

إن اعتقال الرؤساء الثلاثة الكبار في نهاية المطاف في قلب صقلية، أثناء قيامهم بعقود من الحياة السرية لن يفاجئ الشرطة والمدعين العامين في إيطاليا.