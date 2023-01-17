بدء التدريب الأمريكي الموسع للقوات الأوكرانية في ألمانيا

بدأ التدريب القتالي الجديد والموسع للجيش الأمريكي للقوات الأوكرانية في ألمانيا، بهدف إعادة كتيبة قوامها حوالي 500 جندي إلى ساحة المعركة لمحاربة الروس في الأسابيع الخمسة إلى الثمانية المقبلة. وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الذي يخطط لزيارة منطقة تدريب جرافنوهر لإلقاء نظرة مباشرة على البرنامج، إن القوات التي يتم تدريبها غادرت أوكرانيا قبل أيام قليلة. ويوجد في ألمانيا مجموعة كاملة من الأسلحة والمعدات لاستخدامها.

وحتى الآن رفض البنتاغون تحديد موعد بدء التدريب بالضبط.

صقل المهارات

ويهدف ما يسمى بتدريب الأسلحة المشترك إلى صقل مهارات القوات الأوكرانية حتى تكون أكثر استعدادًا لشن هجوم أو مواجهة أي تصاعد في الهجمات الروسية.

وسوف يتعلمون كيفية تحريك وتنسيق وحدات بحجم كتيبتهم وسريتهم بشكل أفضل في المعركة، باستخدام المدفعية والدروع والقوات البرية المشتركة.

وفي حديثه مع اثنين من المراسلين الذين سافروا معه إلى أوروبا، قال ميلي إن التدريب المعقد - جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الأسلحة الجديدة والمدفعية والدبابات والمركبات الأخرى المتجهة إلى أوكرانيا - سيكون مفتاحًا لمساعدة قوات البلاد على استعادة الأراضي التي كانت موجودة.

واستولت عليها روسيا في الحرب المستمرة منذ 11 شهرًا تقريبًا.

وذكر ميلي «هذا الدعم مهم حقًا لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها». «ونأمل أن نتمكن من تجميع هذا معًا هنا في وقت قصير».

تسليم الأسلحة

وبين ميلي أن الهدف هو تسليم جميع الأسلحة والمعدات القادمة إلى أوكرانيا حتى تتمكن القوات المدربة حديثًا من استخدامها «في وقت ما قبل ظهور أمطار الربيع. سيكون ذلك مثاليا».

وتأتي التعليمات الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه القوات الأوكرانية قتالًا عنيفًا في مقاطعة دونيتسك الشرقية، حيث زعم الجيش الروسي أنه يسيطر على بلدة سوليدار الصغيرة لتعدين الملح. وتؤكد أوكرانيا أن قواتها لا تزال تقاتل، لكن إذا سيطرت قوات موسكو على سوليدار، فسوف تسمح لها بالاقتراب من مدينة باخموت الأكبر، حيث احتدم القتال منذ شهور.

كما شنت روسيا وابلًا واسعًا من الضربات الصاروخية، بما في ذلك في كييف ومدينة خاركيف الشمالية الشرقية ومدينة دنيبرو الجنوبية الشرقية، حيث ارتفع عدد القتلى في مبنى سكني واحد إلى 30.

مسار صحيح

وأشار ميلي إلى أنه يريد التأكد من أن التدريب على المسار الصحيح، وما إذا كانت هناك حاجة إلى أي شيء آخر، وكذلك التأكد من أنه يتماشى جيدًا مع عمليات تسليم المعدات.

وسيشمل البرنامج التدريس في الفصول الدراسية والعمل الميداني الذي سيبدأ بفرق صغيرة وينمو تدريجياً ليشمل وحدات أكبر. وسيتوج بممارسة قتالية أكثر تعقيدًا تجمع كتيبة كاملة ووحدة قيادة معًا.

حتى الآن، كان تركيز الولايات المتحدة على تزويد القوات الأوكرانية باحتياجات ساحة المعركة الأكثر إلحاحًا، لا سيما حول كيفية استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة الغربية التي تتدفق إلى البلاد.

ودربت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 3100 جندي أوكراني على كيفية استخدام وصيانة أسلحة معينة ومعدات أخرى، بما في ذلك مدافع الهاوتزر والعربات المدرعة ونظام صاروخ المدفعية عالي الحركة المعروف باسم HIMARS. كما تجري دول أخرى تدريبات على الأسلحة التي تقدمها.

مستوى متقدم

فيما قال الجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن الفكرة «هي أن نكون قادرين على منحهم هذا المستوى المتقدم من التدريب الجماعي الذي يمكنهم من إجراء عمليات أسلحة مشتركة فعالة ومناورات في ساحة المعركة».

وأضاف ميلي أن الولايات المتحدة كانت تقوم بهذا النوع من التدريبات قبل الغزو الروسي في فبراير الماضي.

ولكن بمجرد بدء الحرب، غادر الحرس الوطني الأمريكي وقوات العمليات الخاصة التي كانت تتدرب داخل أوكرانيا جميعًا البلاد. فهذا الجهد الجديد، الذي تقوم به قيادة التدريب العسكرية السابعة للجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا، سيكون استمرارًا لما كانوا يفعلونه قبل الغزو. كما يقوم حلفاء أوروبيون آخرون بتوفير التدريب.