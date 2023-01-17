تضاريس النيبال تزيد من مخاطر وقوع حوادث الطيران

استعادت فرق البحث بيانات الرحلة ومسجلات الصوت، في قمرة القيادة لطائرة ركاب سقطت في وادٍ، عند اقترابها من مطار جديد في سفوح جبال الهيمالايا، كما قال مسؤولون، بينما كان المحققون يبحثون عن سبب أعنف تحطم طائرة في نيبال منذ 30 عامًا.

وقال جاغاناث نيراولا، المتحدث باسم السلطة، إنه سيتم تسليم مسجلات الرحلة للمحققين.

وأكد بيمبا شيربا، المتحدث باسم خطوط يتي الجوية، أنه تم العثور على بيانات الرحلة ومسجلات الصوت في قمرة القيادة.

وتعد نيبال موطنا لثمانية من أعلى 14 جبلًا في العالم بما في ذلك جبل إيفرست.

وقال طيار يطير بشكل روتيني بطائرة ATR 72-500 من الهند إلى نيبال، إن تضاريس المنطقة، بقممها الجبلية ووديانها الضيقة، تزيد من مخاطر وقوع الحوادث، وتتطلب أحيانًا من الطيارين الطيران عن طريق البصر بدلاً من الاعتماد على الأدوات.

طائرة لا ترحم

ووصف الطيار، الذي يعمل في شركة طيران هندية خاصة، وأصر على عدم الكشف عن هويته، بسبب سياسة الشركة، طائرة ATR 72-500 بأنها «طائرة لا ترحم» إذا لم يكن الطيار ماهرًا بدرجة عالية وعلى دراية بتضاريس المنطقة وسرعات الرياح.

وتجمع مئات الأشخاص خارج أكاديمية بوخارا للصحة والعلوم، المستشفى الغربي، حيث يتم الاحتفاظ بالجثث.

وقتل جميع ركابها وعثر على ما لا يقل عن 69 شخصًا من بين 72 شخصًا كانوا على متنها، ويعتقد المسؤولون أن المفقودين الثلاثة لقوا حتفهم أيضًا.

وقام رجال الإنقاذ بتمشيط الحطام المتناثر في ممر عمقه 300 متر «984 قدمًا» من أجلهم.

كان العديد من الركاب على متن الرحلة عائدين إلى ديارهم في بوخارا، على الرغم من أن المدينة تحظى أيضًا بشعبية لدى السياح، لأنها البوابة إلى مسار المشي لمسافات طويلة في حلبة أنابورنا.

وكان الأقارب والأصدقاء لا يزالون متجمعين خارج مستشفى محلي. وعزَّى الكثيرون بعضهم البعض، بينما صاح البعض في المسؤولين لتسريع عملية تشريح الجثث، حتى يتمكنوا من نقل جثث أحبائهم إلى منازلهم في الجنازات.

ولم يتضح بعد سبب الحادث، الذي وقع على مسافة أقل من دقيقة واحدة من المطار، في يوم معتدل مع رياح خفيفة.

قبل أسبوعين

وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية، إن آخر اتصال للطائرة بالمطار، الذي بدأ عملياته قبل أسبوعين فقط، بالقرب من سيتي جورج قبل تحطمها.

وقال شاهد سجل هبوط الطائرة أنها بدت وكأنها تهبط بشكل طبيعي، حتى انحرفت الطائرة فجأة إلى اليسار.

كانت الطائرة ذات المحركين ATR 72، التي تديرها شركة خطوط يتي الجوية النيبالية، تكمل الرحلة التي استغرقت 27 دقيقة من العاصمة كاتماندو إلى بوخارا، على بعد 200 كيلومتر «125 ميلا» غربا. وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيان، إن الطائرة كانت تقل 68 راكبا بينهم 15 أجنبيا وأربعة من أفراد الطاقم. وكان من بين الأجانب خمسة هنود، وأربعة روس، واثنان من كوريا الجنوبية، وواحد من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا.