الميليشيا تشترط المال لنزع ألغامها من اليمن

عرضت مليشيا الحوثي الإرهابية على مواطني اليمن المال مقابل نزع الألغام، حيث لم يكتفِ الحوثيون في اليمن من الاستفادة من الألغام التي قاموا بزراعتها بشكل عشوائي في اليمن، بل أصبح هناك مقابل وهو 70 دولارا (40 ألف ريال يمني) يمكنك أن تقنع المشرف الحوثي في مناطق الحديدة لكي يقوم بنزع لغم وجدته في مزرعتك أو قرب منزلك أو في طريق يسلكها سكان قرية تقطنها.

وهذا هو قانون الحوثي الجديد في مناطق الحديدة.

الخوف من الألغام

وذكر أحد المواطنين من أبناء الدريهمي بالحديدة، فضل عدم ذكر اسمه لإحدى الوسائل الإعلامية أنه «حين عاد إلى مسقط رأسه بعد رحلة نزوح امتدت 3 أعوام عثر على لغم زرعته المليشيات في باب منزله ليقوم بإبلاغ المشرف الحوثي على الحي لكن المشرف طلب منه 40 ألف ريال تكاليف نزع اللغم».

ويضيف أنه اضطر إلى دفع المبلغ للمشرف الحوثي لكي يتمكن من إعادة أسرته إلى المنزل، وأنه ما زال يخشى وجود ألغام أخرى قرب منزله، حيث ترفض المليشيات نزع الألغام التي زرعتها سابقا حين كانت القوات المشتركة ترابط قرب مواقع المليشيات جنوب الحديدة قبل إعادة انتشارها في مناطق أخرى.

صعوبة الفلاحة

وفي مدينة التحيتا، جنوبي الحديدة، المكتظة بالسكان زرعت المليشيات الحوثية آلاف الألغام في المزارع القريبة من المدينة التي يعيش سكانها على العمل في الزراعة، وهو ما جعل عودة السكان إلى فلاحة أرضهم تتطلب منهم دفع مبالغ للمليشيات مقابل تطهير مزارعهم وهي كلفة تفوق قدرتهم المادية.

وسبق أن انفجرت ثلاثة ألغام في آلات الحرث خلال الفترة الماضية ما جعل العمل في الحقول دون تصريح خلو الأرض من الألغام مخاطرة كبيرة.