35 قتيلا في تدمير مبنى بوسط أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 35 شخصا حتفهم في هجوم صاروخي روسي على مجمع سكني في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا، فيما صار الحادث رمزا قويا للضحايا المدنيين في الحرب.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبيتروفسك، فالينتين ريزنيشينكو، «إن حصيلة الوفيات الرسمية ارتفعت بعد انتشال المزيد من الجثامين من تحت الأنقاض خلال المساء».

وانهار قطاع كبير من المبنى المؤلف من تسعة طوابق أمس الأول السبت بعد هجوم صاروخي.

ومن بين القتلى طفلان، ولايزال هناك 35 شخصا في عداد المفقودين، وأفادت التقديرات بأن 75 شخصا أصيبوا.

ويعد الهجوم على المبنى السكني في دنيبرو هو الأخطر من بين عدة هجمات وقعت قبل أيام واستهدفت أيضا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتسببت في انقطاع الكهرباء.