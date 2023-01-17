35 قتيلا في تدمير مبنى بوسط أوكرانيا

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وقال الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبيتروفسك، فالينتين ريزنيشينكو، «إن حصيلة الوفيات الرسمية ارتفعت بعد انتشال المزيد من الجثامين من تحت الأنقاض خلال المساء».وانهار قطاع كبير من المبنى المؤلف من تسعة طوابق أمس الأول السبت بعد هجوم صاروخي.
ومن بين القتلى طفلان، ولايزال هناك 35 شخصا في عداد المفقودين، وأفادت التقديرات بأن 75 شخصا أصيبوا.
ويعد الهجوم على المبنى السكني في دنيبرو هو الأخطر من بين عدة هجمات وقعت قبل أيام واستهدفت أيضا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتسببت في انقطاع الكهرباء.
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